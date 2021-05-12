BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması

12.05.2021 12:37
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğu Türkistan için yüreğimiz yanarken Filistin için de kalbimiz kan ağlıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğu Türkistan için yüreğimiz yanarken Filistin için de kalbimiz kan ağlıyor." dedi.

Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şahadete yürüyen dava arkadaşlarına rahmet diledi.

Yazıcıoğlu ile çıktıkları yolda davalarını yaşatacaklarını ifade eden Destici, "Türk ve İslam coğrafyasına, dünya mazlumlarına hizmet etmeye edeceğiz. Bugüne kadar onların sesi, soluğu olduk. Bundan sonra aynı kararlılık ve cesaretle BBP ve Alperenler yoluna devam edecek." diye konuştu.

Destici, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi, salgın sürecinde fedakarlık gösteren hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.

Bayram sürecinde de tam kapanma tedbirlerine riayet edilmesi temennisinde bulunan Destici, "Vaka sayıları inşallah en aza iner. Ümit verici gelişmeler var. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Tedbirler alırken süratli bir şekilde normalleşmeye geçmeyi isteyen kesimlerimiz var. Turizm sezonu açılıyor. Bayramdan sonraki ilk hafta olmasa bile hazirandan itibaren normalleşme sürecine geçileceğini ümit ediyorum." diye konuştu.

Destici, yurt içinde ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle yad etti.

Güvenlik güçlerinin başında bulunan, önemli başarılar göstermiş komutanlar hakkında olur olmaz iftira niteliğinde suçlamaları reddettiklerini söyleyen Destici, terörle mücadelede hiçbir dönemde olmadığı gibi başarı sağlayan komutanlara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

"Bütün Müslümanların buraya sahip çıkması lazım"

Destici, Türk ve İslam coğrafyasındaki kan, gözyaşı ve işgallerin devam ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Doğu Türkistan için yüreğimiz yanarken Filistin için de kalbimiz kan ağlıyor. Terörist ve siyonist İsrail devletinin onlarca yıldır sürdürdüğü işgal girişimi ve saldırılar devam ediyor. Hür dünya dediğimiz dünya da bunu seyrediyor. Filistin'in tamamını işgal etmeden durmama gibi bir kararlılığı var. Terörist ve siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlardan alma gibi de bir sinsi planı, oyunu var. Bu oyunu, tezgahı biliyoruz.

Türkiye'de belli kesimler, Mescid-i Aksa ve Kudüs sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların davasıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların onurudur. Bütün Müslümanların buraya sahip çıkması lazım. Her şartta Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye kadar güçlü ses çıkaran İslam ülkesi şu ana kadar göremedik. Her konuda konuşan, Türkiye'ye karşı bile siyonistlerle, emperyalistlerle iş birliği yapmaktan geri durmayan Arap devletlerinin yöneticilerinin sesi çıkmıyor. Onları ses vermeye davet ediyoruz. Yoksa gün gelir Hz. Muhammed'in ümmeti de Allah da bunun hesabını sorar. Bu yaptıkları yanlarına kar kalmaz. Bu devran da böyle sürmez. Elbette İsrail de bu yaptıklarının bedelini ödeyecektir."

Destici şehit aileleri, Diyarbakır Anneleri ile güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Doğu Türkistan, Filistin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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