Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu
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BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu

5 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da nikah şahitliği yaptı.

BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da nikah şahitliği yaptı.

Destici, kent merkezindeki bir düğün salonunda, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Demirci'nin kızı Sümeyye Demirci ile Abdülkadir Kara'nın düğününe katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini, Destici, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yaptı.

Destici, buradaki konuşmasında, genç çiftlerin önemli gününde yanlarında olmaktan gurur duyduğunu belirterek, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Destici, evlilik cüzdanını geline verdi.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:20 Kaynak: AA
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