Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "O artık bizim gözümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değildir" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa'ya attıkları gol sonrası asker selamı vermesinin tüm Avrupa'yı rahatsız ettiğini söyleyerek, UEFA'nın Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasını eleştirdi. Destici, "Şuna yürekten inanıyorum ki Fransa galip gelip de oradaki PYD/YPG'li teröristlere selam gönderseydi inanın ki UEFA bu soruşturmayı başlatmazdı" dedi.



Barış Pınarı Harekatı sürecinde bölgedeki devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya çıktığını kaydeden Destici, "Yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi oradan çıkartıp, masa başında kendi planlarını devreye sokmaktır. Yeni haritaları Türkiyesiz çizmektir. Bundan 100 yıl önce Sykes-Picot'ta olduğu gibi aynen bunu yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'teki gibi bir sürprizle karşılaşmamak için Ayn el Arap'a girmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Dikkat ederseniz gerek Trump, gerek Putin ve gerekse AB ülkeleri liderlerinin PKK/YPG terör örgütünden genel bir ifade ile 'Kürtler' diye bahsetmesi ciddi bir algı yönetimidir. Bunun arkasından 'Türkler, bölgedeki Kürtlere yaşam hakkı vermiyor' yalanları ve kara propagandaları gerçek dışı, yazılı ve görsel malzemelerle desteklenerek tüm dünya kamuoyuna özellikle sosyal medya üzerinden servis edilmektedir" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren açıklamalarına değinen Destici, "O artık bizim gözümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değildir. Meşruiyetini kaybetmiştir ve bundan sonra o koltukta oturduğu sürece 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözde cumhurbaşkanı' diye hitap edeceğiz. KKTC Milli Meclisinde de bazı parti sözcülerinin kendisini istifaya davet ettiği konuşmaları takip ettim. Yapması gereken, derhal özür dileyip istifa etmelidir. Çünkü, yaptığı ikinci açıklamada da özür falan yok. Kendi laflarının haklılığını ispat etmeye çalışıyor. İstifa etmiyorsa Milli Meclis onu azletmelidir" şeklinde konuştu.



Basın toplantısının sonunda Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderen Destici, "Türk düşmanlarına inat, Fransa başta olmak üzere selamımızdan rahatsız olan tüm dünya ülkelerine inat, kahraman Mehmetçiğimize ve şehitlerimize selam olsun" diyerek asker selamı verdi. - ANKARA