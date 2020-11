BBP Genel Başkanı Destici: "Öğretmenlerimizin haklı talepleri ivedilikle yerine getirilmeli" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öğretmenlerimizin haklı talepleri ivedilikle yerine getirilmelidir" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesaj yayınlayan Destici, "Öğretmenlerimizin haklı talepleri ivedilikle yerine getirilmeli, açık olan öğretmen kadroları hiç beklemeden doldurulmalı, belli bir süre ücretli olarak bu mesleği yerine getirenler ve Piktes projesinde 4 yıldan fazla bir süredir bu onurlu mesleği fedakarca ifa eden öğretmenlerimize kadro verilmelidir" ifadesini kullandı.

"Dünya üzerinde, 'başarı' ve 'ilerleme' sayılabilecek her gelişme, önce annelerin, sonra öğretmenlerin eseridir" diyen Destici, "İnsanlığın, gelecekte nasıl bir istikamette ilerleyeceğini; ülkemizin, dünya devletleri arasında hangi seviyede olacağını; öğretmenlerin, öğretmenlerimizin görevlerini, mesleklerini, gururla, başları dik, onurlu ve başarılı bir şekilde yapıp yapamadıkları; ülkenin her köşesinde, öğretmenliği, çocuklarımızın, gençlerimizin, hayalleri kurdukları bir meslek haline getirip getiremediğimiz belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Destici, şöyle devam etti: "Tüm dünya, tarih boyunca ender görülen, çok zor şartlardan geçiyor. Hem ülkemiz, hem de tüm dünya, bir yandan kitlesel ölümlere engel olmaya çalışırken, diğer yandan pandemi nedeniyle alt üst olan ekonomik hayatı ayakta tutmaya çalışıyor. Hiç şüphemiz yok, ilaç ve aşı bulunacak. İnsanlık ve milletimiz içinde bulunduğumuz zor günleri atlatacak... ve bu başarı, nihayetinde, yine öğretmenlerin eseri olacak. Bu sebeple öğretmenlerimizin haklı talepleri ivedilikle yerine getirilmeli, açık olan öğretmen kadroları hiç beklemeden doldurulmalı, belli bir süre ücretli olarak bu mesleği yerine getirenler ve Piktes projesinde 4 yıldan fazla bir süredir bu onurlu mesleği fedakarca ifa eden öğretmenlerimize kadro verilmelidir."

Ülkelerin, öğretmenler günlerini farklı tarihlerde kutladığını ifade eden Destici, "Biz de Öğretmenler Günü'müzü, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun, 1 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını verdiği ve bu kararın 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileştiği günün yıldönümlerinde kutluyoruz. Bu önemli günde, Cumhuriyetin Kurucusu, Millet Mektepleri Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyorum.

Her birini kardeşimiz bildiğimiz, acılarını her an yüreklerimizde hissettiğimiz, bölücü terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenlerimizi, bu vesileyle, tekrar, rahmetle, minnetle anıyorum.

Bir meslektaşları olarak, evlatlarımızı, dolayısıyla ailelerimizin, milletimizin ülkemizin istikbalini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyor; günümüzün, hepimiz için, birlikte, huzurla, mutlulukla ve sağlıkla yürüdüğümüz aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA