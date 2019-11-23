BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmenlik mesleğinin Peygamberlik mesleği olduğunu söyledi.



24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara Laborant Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler Destici'ye Türk bayrağı hediye etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, "Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile hain PKK terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.



Destici, "Özellikle terörün kol gezdiği bölgelerde çok zor şartlar altında, imkansızlıklar içerisinde bütün istekleriyle kendilerini vererek bu kutsal görevi can siperhane yapmaya çalışan öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.



Öğretmenlik mesleğinin parayla, maaşla ölçülemeyecek, değerlendirilemeyecek bir meslek olduğunu vurgulayan Destici, "Bu meslek Peygamber mesleğidir. Öğretmenlerimizin görevlerini başarı ile yapmaları için elbette ki hak ettikleri ücreti de ziyadesiyle almaları gerekiyor. Eğer iyi öğretmen yetiştiremezsek, öğretmenlerimize gerekli imkanları sağlayamazsak, problemlerini çözemezsek bizim eğitimde yükselme ve de kalite beklememiz hayalden öte bir şey olmaz" diye konuştu.



Destici, "Üzülerek ifade edeyim ki bu dönemin en çok mağdur olan ve hak kaybına uğrayan kesimlerinin başında öğretmenlerimiz gelmektedir. Bundan 15 yıl önce aynı meslek grubu içerisinde çalışan öğretmenlerimiz tek bir statüde görev yaparken maalesef bugün çok farklı statülerde öğretmenlerimiz çalıştırılmaktadır. Kadrolu öğretmenlerimiz, geçici öğretmenlerimiz, sözleşmeli öğretmenlerimiz ve ücretli öğretmenlerimiz. Aralarında büyük fiyat ve ücret farkı uçurumları var. Bin TL'ye çalışan öğretmenlerimiz var. Buna son verilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Destici, "Yine 20 sene öncesine gittiğimizde öğretmenlerimiz, devlet memurları içerisinde en yüksek maaşı alan kesimler arasındaydılar. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef öğretmenlerimizin bu anlamda da büyük bir hak kaybı yaşadıklarını ve maaş sırlamasında en altlara doğru düştüğünü görmekteyiz. Bunun da biran önce düzeltilmesi gerekir" dedi.



"Öğrencisi ve veli tarafından şiddet gören öğretmenlerimiz var"



Öğretmenlerin sadece ücret meselesi değil görev yaparken karşılaştıkları problemlerin olduğuna dikkat çeken Destici, "Şiddet bunların başında geliyor. Öğrencisi tarafından öldürülen ya da veliler tarafından şiddete maruz kalan öğretmenlerimiz var. Bunlara da acil çözümler bulunması gerekir. Burada da öğretmenlerimizin korunması gerekmektedir. Öğretmenimize gereken saygınlığın verilmesi gerekir. Bu saldırılar öğretmenlerimize saygınlığın olmadığını gösteriyor. Bu saldırılar sonucu hayatını kaybeden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddete uğrayan öğretmenlerimize de bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu saldırıları şiddetle kınadığımı açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum" dedi.



Destici son olarak şunları söyledi:



"En değerli varlıklarımız çocuklarımızı ve milletimizin istikbalini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, milletimiz, devletimiz ve tüm insanlık için önemli katkılar yaptıkları kutsal görevlerinde başarılar dilerim." - ANKARA