BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu Büyükşehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama alanında incelemelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu Büyükşehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama alanında incelemelerde bulundu.

Destici, Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından alanda katı atık depolanmasının sonlandırılmasını isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu konunun siyasi parti meselesi olmadığını vurgulayan Destici, "Burada bir yanlış var. Bu yanlışın düzeltilmesi için buradayız. Düzeltilene kadar da bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bölgedeki çevre sorununun çözümlenmesi gerektiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Burada projeye uygun hareket edilmediği, depolamanın düzenli olarak yapılmadığı, ayrıştırma yapılmadan gelişigüzel çöplerin getirilerek döküldüğü aşikar. Bu vahşi depolamadan dolayı doğayı katlediyoruz. Çevrenin katledilmesi, insan sağlığını tehdit ediyor. Sadece burada yaşayan vatandaşların sağlığı değil, bu çöpün pislikleri sulara karışıyor. Çaybaşı, İkizce ve Ünye'de içme sularında da bunların sonuçları ile karşı karşıya kalacağız. Onun için buraya bir an önce çözüm bulunmasını arzu ediyoruz."

Sorunun çözülmesinden yana olduklarını, demokratik, hukuki zeminde siyasi çatışmaya fırsat vermeden, siyasi rant elde etme amacı gütmeden bu işi yapacaklarını anlatan Destici, çöplerin vahşi şekilde depolama alanına getirilmesinden tüm vatandaşların şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Konuyu Vali ve Belediye Başkanı ile görüşeceklerini aktaran Destici, "Bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Eğer burada sonuç alamazsak, meseleyi hem Meclise hem Cumhurbaşkanına taşıyacağız." diye konuştu.

Destici, dünyada çöp sorununun gelişigüzel yöntemlerle çözülmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık dünyada hiçbir yere çöp böyle gelişigüzel dökülmüyor. Dökülmemesi de lazım. Çünkü biz, 'Önce insan', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Konuşarak, istişare ederek, sorumluları ile görüşerek netice alacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Valimizin ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuya hassas olduklarını biliyorum."

Destici, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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