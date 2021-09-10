BBP Genel Başkanı Destici, OSTİM'deki esnaf ziyaretinde soruları yanıtladı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, adli yıl açılışında Diyanet İşleri Başkanı tarafından dua okunmasına gösterilen tepkiyi eleştirerek, "Bu gerçekten Türk milletine ve inancına yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.

Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Ayyıldız Hurdacılar Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Destici, esnafın devleti, vatanı ve milleti öncelediğini belirtti.

Araç yedek parça ihtiyacının çoğunlukla yurt dışından karşılandığını ifade eden Destici, parçacıların hurdaya çıkmış araçların sağlam parçalarını alarak tekrar piyasaya kazandırdığını, bu şekilde milyarlarca doların Türkiye içinde kalmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Hurdacıların araç fiyatlarındaki artışı da aşağı çektiğini ifade eden Destici, vatandaşın daha ucuz parça satın alabilmesini sağladıklarını söyledi. Destici, esnafa ülke ekonomisine katkı sundukları için teşekkür etti. Bölge esnafının cep telefonu şebekelerinden şikayetçi olduğuna işaret eden Destici, dükkanının içinde telefonla görüşemeyen esnafın sıkıntısının çözümü için konunun takipçisi olacağını söyledi.

"Bunlar aslında çağ dışı"

Esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesince gerçekleştirilen temsile yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine, "Kadınlarımız üzerinden Türk milletinin inançlarına, kültürüne ve değerlerine saldırılmasını kınıyorum ve lanetliyorum." dedi.

Bağnaz zihniyetin "çağdaşlık" adıyla dernek kurduğunu belirten Destici, "Bunlar aslında çağ dışıdır" değerlendirmesini yaptı.

Destici, aynı şeyin önceki hafta Yargıtay binası açılış töreninde yaşandığını dile getiren Destici, bu meselenin de çarpıtıldığını kaydetti.

O törenle hem yeni adli yılın hem de Yargıtayın yeni binasının açıldığına dikkat çeken Destici, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi önce adli yıl açılışı yapıldı. Sonra binanın açılışına geçildi. Binanın açılışı yapıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanımız dua etti. Müslüman Türkiye Cumhuriyeti devletinde dua edilmeyecekse, bu duayı da Diyanet İşleri Başkanı etmeyecekse kim edecek? Bu milletin inancına, kıyafetine hakaret edemezsiniz. Hele de bunu bir kurtuluş günü töreninde asla yapamazsınız. Kurtuluş Savaşı, Kuvayımilliye mücadelesi neyle verildi? Orada sarıklı, cübbeli yok muydu? Gazi Mustafa Kemal Paşa Birinci Meclisi açarken Hacı Bayram-ı Veli Cami'sine gitmedi mi? Cuma namazını kılmadı mı? Cumadan sonra dualarla, tekbirlerle Birinci Meclis açılmadı mı? Kuvayımilliye'nin zihniyeti, düşüncesi bu değil miydi? Bu gerçekten Türk milletine ve inancına yapılmış büyük bir saygısızlıktır."