BBP Genel Başkanı Destici: "Papa'nın Irak ziyaretinde Sistani'yi evinde ziyaret etmesi manidardır" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin Amerika tarafından tertiplendiğini belirterek "Papa'nın Irak ziyaretinin ikinci gününde Necef'e geçerek Şiilerin önde gelen dini lideri Ayetullah Ali Sistani'yi evinde ziyaret etmesi manidardır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Yerli aşı çalışmalarının hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini söyleyen Destici, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Müslüman Türk toplumunun inancında LGBT'nin yeri yoktur"

Destici, kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan hiçbir kanuna, yönetmeliğe karşı olmadıklarını bildirerek şöyle devam etti:

"Biz hiçbir zaman toptancı bir anlayışla hareket etmedik. Biz, Türkiye'nin İstanbul sözleşmesinden çekilmesinden yanayız. Sebebi de İstanbul sözleşmesinin içindeki Müslüman Türk toplumunun inancına, ahlakına aykırı bir takım sapkın yaşam tarzlarının sanki normalmiş gibi benim ülkemin insanına dayatılmasıdır. Kim ne derse desin buna karşı durmaya devam edeceğim. Müslüman Türk toplumunun inancında LGBT'nin yeri yoktur. Hiç kimse bunu özgürlük ya da yaşam hürriyeti adı altında dayatamaz."

BBP Genel Başkanı Destici, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İstiklal Marşı'mız, Kurtuluş Savaşı'mızın ve çok zor şartlarda verdiğimiz bir mücadelenin ardından kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunu temsil eder. Bununla birlikte İstiklal Marşı'mız, derin siyasi ayrılıkların yaşandığı Cumhuriyet tarihimizde, milletimizin üzerinde en büyük mutabakat sağladığı metindir. 100 yılda değerini ve önemini bir an bile kaybetmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye'ye yönelik yayımlanan bildiriyi de değerlendiren Destici, şunları söyledi:

"Terörle mücadele ve sınır güvenliği için harekat yapan Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettiğini iddia eden ülkelerin, Türkiye'ye yönelik terör eylemlerinin ve bunları gerçekleştiren örgütlerin yuvası niteliği taşıdığını tartışmak bile anlamsız olur. Türkiye, her adımı uluslararası hukuk sınırlarında bir meşru müdafaa yürütmektedir. Bizim açımızdan konunun tartışılacak herhangi bir yönü yoktur."

-"Çok duygusal ve niteledikleri gibi çok cesur bir ziyaret değil"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak'ta Şiilerin en büyük dini temsilcisi Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile yaptığı ziyarete ilişkin de konuşan BBP Lideri Destici, Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin Amerika tarafından tertiplendiğini dile getirdi. BBP Lideri Destici, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaret, İtalya yada diğerlerinin algıladığı gibi çok duygusal ve niteledikleri gibi çok cesur bir ziyaret değil. Papa'nın Irak ziyaretinin ikinci gününde Necef'e geçerek Şiilerin önde gelen dini lideri Ayetullah Ali Sistani'yi evinde ziyaret etmesi manidardır. Görüşme, Trump sonrası farklı bir İran politikası izleyeceğinin emarelerini gösteren Biden'ın, İran'ın Şii Hilali Projesi'ne güya Müslümanların birliğine olası olumsuz etkileriyle alakalı yeni hamlelerde bulunacağının da bir işareti."

Destici, Papa'nın ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetiminin pul üzerinden "sözde büyük Kürdistan" propagandası yaptığını kaydetti.