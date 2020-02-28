BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

BBP'ten yapılan açıklamaya göre, Destici, genel başkan yardımcıları ile Başkanlık Divanı üyelerinin sabah saatlerinde genel merkezde olmalarını istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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