BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

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BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı
6 saat önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
BBP'ten yapılan açıklamaya göre, Destici, genel başkan yardımcıları ile Başkanlık Divanı üyelerinin sabah saatlerinde genel merkezde olmalarını istedi.
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