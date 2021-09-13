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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu

13.09.2021 18:39

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "CHP'nin bir anayasa taslağını bir siyasi parti genel başkanı olarak ben görmek istiyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "CHP'nin bir anayasa taslağını bir siyasi parti genel başkanı olarak ben görmek istiyorum. Acaba CHP nasıl bir anayasa teklif edecek? Edremit'teki zihniyet mi hortlayacak, yoksa başörtüsü yasağının kaldırılmasına destek veren CHP'yi mi göreceğiz?" dedi.

Destici, kentteki Kongre Caddesi'nde partisinin il başkanlığı binasının açılış programında yaptığı konuşmada, ikinci kez Ardahan'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Ardahan'ın serhat kenti olduğunu ve kentte yaşayan her insanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Destici, "Biz bütün vatandaşlarımıza aynı gözle bakıyoruz. Kurulduğumuz günden bu güne kadar bütün vatandaşlarımızın devlete uzanan eli olmak için siyaset yapıyoruz. Temel meselelerin çözümü, terörün bitirilmesi, milletin istikbali ve istiklali, devletin varlığının muhafazası için siyaset yapıyoruz." diye konuştu.

Destici, Ardahan'da hayvancılık başta olmak üzere sorunlara hakim olduklarını, özellikle yem fiyatlarındaki sorunun çözümü için çalıştıklarını anlattı.

Teröre karşı devletin bütün güvenlik güçlerinin iş birliği halinde mücadele verdiğini, bu mücadele ile bölgenin huzura kavuştuğunu vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Bunun böyle sürmesini istiyoruz. Bu huzurun asla bozulmaması için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Bu konuda kararlı olacak da bölge insanıdır. Bizim bir tane kırmızı çizgimiz var. Teröre ve şiddete bulaşmayacak ya da terör örgütünün sözcülüğünü yapmayacak çünkü bunun ülkeye, bölgeye, insanımıza zararı var. Her şeyin hukuk içinde kalmasını arzu ediyoruz. Ülkenin bulunduğu huzurlu ortamda milletin sağduyusu çok önemli."

"Muhalefetin yeni anayasa çalışmasını merak ediyorum"

Muhalefetin yeni anayasaya ilişkin çalışmasını göremediğini, bunu bir genel başkan olarak merak ettiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"CHP'nin bir anayasa taslağını bir siyasi parti genel başkanı olarak ben görmek istiyorum. Acaba CHP nasıl bir anayasa teklif edecek? Edremit'teki zihniyet mi hortlayacak, yoksa başörtüsü yasağının kaldırılmasına destek veren CHP'yi mi göreceğiz? Biz hangisini göreceğiz? Duaya karşı olan bir anayasa mı göreceğiz, dua ile birlikte inanç hürriyetini önceleyen bir anayasa teklifi mi göreceğiz? Aynısını İYİ Parti'den de görmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han zihniyetinde bir anayasa mı göreceğiz, yoksa PKK'nın, TİKKO'nun, DHKP-C'nin, CHP'nin desteği ile seçilmiş bir belediye başkanı zihniyetini mi göreceğiz? Herkes açıkça nasıl bir anayasa istiyorsa ortaya koysun, millet de bunu görsün. Aynı şey seçim kanunları için de geçerli. Samimi olmalıyız, bizler samimi yolumuza devam ediyoruz."

Destici, açılışın ardından Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Ardahan, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanlığı açılışında konuştu - Son Dakika
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