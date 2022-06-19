ZONGULDAK - Destici, partisinin Ereğli ilçe kongresinde konuştu (2)

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır, önemli olan milli iradedir, milletin tercihidir." dedi.

BBP Ereğli 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Destici, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

Destici, Kovid-19 salgınının dünyayı etkilediğini, salgın atlatıldığı gibi olumsuz etkilerinin de atlatılacağını ifade etti.

Öğrencilerin barınma konusuyla ilgili yeni bir hizmetin başlatılması önerisinde bulunan Destici, "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumumuzla (KYK) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlerimiz ortak çalışma yürüterek aynen yurt hizmetleri gibi üniversite öğrencilerimize ev hizmetleri vermeleri de sağlanmalıdır. Bunun alt yapısı hazırlanmalıdır ve gençlerimiz sağda solda ev aramak zorunda kalmamalı ya da bilmedikleri, tanımadıkları kişilerin tuzağına düşmemelidirler." diye konuştu.

Destici, KYK kredi ve burslarının öğrencilerin ciddi ihtiyaçlarını karşıladığını, bu nedenle geri ödemelerde birtakım kolaylıkların sağlanması konusunda düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bu konu da çalışma yürütülüyor, en kısa sürede bunun açıklanacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak halkın içinde olduklarını kaydeden Destici, vatandaşlara ellerini uzattıklarını söyledi.

Destici, temmuz ayında asgari ücrette yeni düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Asgari ücretle ilgili en az enflasyon farkının verilmesi gerektiğini belirten Destici, emekli maaşları ve EYT ile ilgili düzenlemelerin de yapılacağına inandığını ifade etti.

Çay ve hububat ürünlerinin açıklanan taban fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını aktaran Destici, maliyetlerin düşürülmesi adına çiftçilerin kullandığı akaryakıtın ucuzlatılmasını, gübre ve tohum desteğinin de artırılması gerektiğini söyledi.

"Mücadelemiz bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek"

Mustafa Destici, Türkiye'yi Cumhur İttifakı'nın desteğiyle seçilen hükümetin yönettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın protokolünde ne yazıyor? İ'la-yı Kelimetullah yazıyor, onu başka bir ittifakın protokolünde göremezsiniz, yazamazlar. Niye yazamazlar çünkü ittifakın içinde dahi buna karşı çıkanlar var. Peki daha önemlisi niye yazamazlar çünkü her ne kadar masanın üstünde gözükmese de masanın altında olan, resmi olarak ittifakta masada olmasa da fiili olarak masada olan PKK'nın uzantısı HDP var. Ona bile gerek yok. CHP içinde olup HDP düşüncesinde olan milletvekilleri var, sözcüler var.

Gelirken okudum, sosyal medyaya düşmüş. Bir CHP milletvekili diyor ki 'Elime yetki geçerse bakan olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim.' diyor. Neden söylüyor çünkü SİHA'lar her gün teröristlerin canını okuyor, onun da canı yanıyor. Yani SİHA'lar PKK'nın üzerine vurdukça, PKK elebaşlarını etkisiz hale getirince demek ki sadece PKK'lıların ve HDP'lilerin canı yanmıyormuş. Bu açıklamadan anlıyoruz ki bazı CHP milletvekillerinin de canı yanıyormuş. Bu ülkenin, bu milletin, bu milletin evlatlarının, askerinin, polisinin, suçsuz masum öğretmeninin, din görevlisinin, kundaktaki bebeklerin canını yakmaya devam edenin, canını yakacağız. Bu milletin geleceğine kast edenlerin elbette ki gözünü çıkaracağız, bunun başka yolu yok. Mücadelemiz bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yapacağı olası bir askeri harekata ilişkin de Destici, buna karşı çıkan ülkelere tepki gösterdi.

Destici, 2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret ederek, "Ekonomik zorluklardan bahsettik, bunların çözümü için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Allah'ın izniyle de çözülecek bunlar, çözülecek. Geçmişte de yaşadık, daha büyüklerini yaşadık ama devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali konusunda asla taviz vermedik. Bundan sonra da büyük Türk milletinin bu konuda tavizsiz davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, devletin varlığının devamı, bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali gözetilerek kurulduğunu vurgulayan Destici, "Ne konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır, önemli olan milli iradedir, milletin tercihidir. Ben inanıyorum ki milletimiz sağduyuyla değerlendirmesini yapacak ve 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı sandıkta yine galip çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Destici'ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Destici'nin Babalar Günü'nü kutlayan partili kadınlar, pasta kesti.

Tek aday olan Yusuf Karaoğlu'nun ilçe başkanı seçildiği kongrede Destici, partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.