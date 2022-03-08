BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kadın Kolları programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni nesillerin en iyi şekilde yetişmesinin kadınların en iyi şekilde yetişmesine bağlı olduğunu bildirdi.

Destici, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla BBP Kadın Kolları tarafından Dafne Hotel'de düzenlenen etkinliğe eşi Şükriye Destici'yle katıldı.

Programın açılışında konuşan Destici, kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti lanetlediklerini, partinin kurulduğu günden itibaren bu konuda sesini en çok yükselten ve konuyu en fazla gündeme taşıyan partilerin başında geldiklerini belirtti.

Türkiye nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmasına karşın, iş hayatındaki kadın oranının düşük kaldığını vurgulayan Destici, kadınları hayatın her alanında, devlet yönetiminde ve devlet bürokrasisinde görmek istediklerini söyledi.

Destici, sanatta, sporda ve diğer sosyal alanlarda kadınların büyük başarılar kazandığını hatırlatarak, "Bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki kadınlara fırsat verildiğinde her alanda başarılı olabilirler. Ben bunun istisnasının çok az olacağının düşünüyorum. Şu anki yaşadığımız hayata baktığımızda kadınlarımız pekala her görevin üstesinden layıkıyla gelmektedirler." dedi.

Yıllar boyunca kadınların hurafelerle iş hayatından uzak tutulmaya çalışıldığını kaydeden Destici, "İslam inancımız da Türk kültürümüz de ve Anadolu irfanı da buna engel değil. İnancımız, kültürümüz ve irfanımız içerisinde, kadınlarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz ki çocuklarımız ve nesillerimiz en iyi şekilde yetişsin." ifadelerini kullandı.

-"Kadınları BBP'de siyasete çağırıyoruz"

BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ise kadınların değiştiremeyeceği ve güzelleştiremeyeceği hiçbir şeyin bulunmadığını belirterek, "Dünyanın her yerinde, her alanda kadınlar var. Gün geçtikçe çoğalıyoruz ve gün geçtikçe sesimiz daha da güçlü çıkıyor." dedi.

Siyasette kadın sayısının artması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Zulüm gören, ötekileştirilen, şiddet gören, yok sayılan, haksızlığa uğrayan tüm kadınların temsilcisi olmalı. Biz kadınları BBP'de siyasete çağırıyoruz." diye konuştu.