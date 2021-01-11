BBP Genel Başkanı Destici: "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülüklerden ve doğal afetlerden korusun" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten ve doğal afetten korusun" dedi.

Ankara Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, "Ankara-Kalecik ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremi biz de Ankara merkezde çok net bir şekilde hissettik. Başta Kalecik'te yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere hepimize geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten ve doğal afetten korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA