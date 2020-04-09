BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne destek verdiklerini bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, kanun teklifini sağlık çalışanlarının hakkının teslim edilmesi ve moral desteği sağlanması açısından önemli gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti ve MHP grupları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan, sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi, bu husustaki cezaların artırılması ve ertelenmemesine yönelik kanun teklifini destekliyor, Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerin teklifi olarak ve oy birliğiyle yasalaşmasını arzu ediyoruz."