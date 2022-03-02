BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulmasını arzu ettiklerini söyledi.

Destici, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü, ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa işaret eden Destici, Türkiye'nin burada dengeli bir politika yürüttüğünü belirterek, "Ukrayna ile dostuz. Rusya ile ilişkilerimiz var. Türkiye bu ilişkileri de koparmak istemiyor ama tavrını da net bir şekilde koyuyor ve koymalı. Rusya'nın haksız olduğu, işgali kabul etmediğimizi, Rusya'nın saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Sürdürülen müzakereler inşallah olumlu neticelenir. Bir an önce beklentimiz Rusya'nın saldırılarını ve işgali durdurması, önce ateşkes ilan edilip sonra tekrar eski sınırlara dönmek şartıyla barışın sağlanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını savunanların bulunduğuna da işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye'de maalesef dediğimiz gibi birileri böyle Rusçuluk yapıyor. Rusya'yı savunuyor. Kimisi Çin'i savunuyor. Bazen aynı kişiler oluyor bunlar. Kimileri Ermenistan ile Türkiye bir anlaşmazlığa girdiğinde Ermenistan'ı savunuyor. Yunanistan ile giriyoruz Yunanistan'ı savunuyor. ABD ile giriyoruz ABD'yi savunuyor. Maalesef içimizde hain çok. Zaten hain bitmediği için Türkiye bu sıkıntıları çekiyor. Maalesef bizde de hala biliyorsunuz Maocu zihniyeti sürdürmeye çalışanlar var. Bunlar hala ısrarla Rusya'yı savunuyorlar. Rusya'nın saldırılarını savunuyorlar ve edepsizce ahlaksızca da Rusya'nın savaş açmasını, yani bizim tarihimizde Resulü Ekrem Efendimizin isimlerini ağzına alma hadsizliğiyle açıklamaya, masum ve meşru göstermeye çalışıyorlar. Bu gerçekten hem Peygamber Efendimize hem İslam tarihine hem de bütün Müslümanlara karşı yapılmış büyük bir hakarettir. Şimdi bir Rusya coğrafyasına bakalım değil mi Müslümanlar ne halde diye. Daha doğrusu Maocuların, sosyalistlerin yönettiği coğrafyalara bakalım. Çin'de Doğu Türkistan zulüm ve işkence altında, işgal edilmiş topraklar asimile ediliyorlar, soykırıma tabi oluyorlar. Onları da savunuyor aynı sözleri kullanan eski Maocu ya da hala o zihniyeti sürdürenler.

Şimdi Rusya'ya bakıyorsun Kırım'da Türk kalmamış. Kafkaslar'da Ahiska Türkü kalmamış. Kendine bağlı kukla bir Çeçen bölgesi oluşturmuş. Tataristan oylama yaptı aynı Kırım gibi bağımsızlık istedi. Niye onu tanımadı. Zorla güçle bastırdı. Saka Türkleri, Tuva Türkleri yani ne kadar Türk, Müslüman topluluk varsa hepsini dönem dönem işgal etmişler ve ilk hedefleri de topraklarıyla doğal zenginlikleriyle enerjileriyle birlikte dinleri olmuş, dilleri olmuş, kimlikleri olmuş. Bunu yok etmeye çalışmışlar. Hal bu kadar çok net ortadayken güneş balçıkla sıvanmaz. Bu kadar her şey alenen son 200 yılda yaşanmışken ve biz Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan bugüne hatta Karlofça'dan bugüne baktığımız zaman bütün kayıplarımızın neredeyse çoğunu Rusya'ya vermişiz veya Rusya sebebiyle vermişiz. Rusya ile yaptığımız savaşlar sebebiyle vermişiz. Balkan savaşları hakeza Balkanlar'ın elimizden çıkması, Karadeniz'in, Kırım'ın, Kafkaslar'ın bütün bunlar Rusya ile olmuş. Adamlar hala Rusçuluk yapıyorlar. Yani Türkiye'nin değil de Rusya'nın menfaatlerini savunuyorlar. Türk devletinin Türk milletinin değil de Rusya devletinin ve kendi ideolojik yakınlıkları olan Maocuların hedeflerini savunuyorlar. Komünistlerin, sosyalistlerin hedeflerini savunuyorlar. "