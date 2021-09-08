Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması

08.09.2021 13:39
BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'i ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Koronavirüs salgınının dünyada ve Türkiye'de tüm hızıyla devam ettiğini belirten Destici, "Şimdi en son mu varyantı diye bir varyantla karşı karşıyayız. Günlük vaka sayılarına, ölüm oranlarına baktığımızda istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz düşüşleri göremiyoruz. " diye konuştu.

Destici, aşı ile ilgili toplumda bir umursamazlık gördüğünü dile getirerek, vatandaşlardan aşı karşıtı propagandalara itibar etmemelerini istedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Destici, eğitimin her şeyin başı olduğunu, eğitime ne kadar fazla yatırım yapılırsa karşılığının o kadar fazla alınacağını kaydetti.

Mustafa Destici, üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gübre, ilaç ve tohum gibi destekler verilmeli. Burada ne enflasyon ne dövizdeki artışla ne de faizle açıklanamayacak artışlar var. Eğer bir gübrenin fiyatı bir yıl içerisinde 2 bin liradan 6 bin liraya çıkıyorsa devletin buna müsaade etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Gıda fiyatlarında da büyük artışların olduğuna işaret eden Destici, devletin bu sebepsiz artışlardan vatandaşı korumasını, mağdur etmemesini istedi.

BBP Genel Başkanı Destici, tüm sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için bir çalışma yapılması gerektiğini de söyledi.

Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanması ve o bölgenin terörden arındırılması sonrasında Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi önerisinde bulundu.

HDP hakkındaki kapatma davası

HDP hakkındaki kapatma davasına değinen Destici, şunları kaydetti:

"CHP'yi anlıyoruz. İYİ Partiye ne oluyor? Hiç siz İYİ Parti Genel Başkanı'nın ya da üst düzey yöneticilerin ağzından HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, PKK tarafından kurulduğunu ve bunun için de kapatılması gerektiğini duydunuz mu? Halbuki bize göre bu bir vatan borcudur. Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz, bu anlamda Anayasa Mahkemesinin de elini güçlendireceğiz."

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle birbirinden ayrılması, seçim ittifaklarının yasal hale gelmesi nedeniyle seçim barajı kavramının anlamsız olduğunu dile getirdi.

Barajın sıfırlanması gerektiğini belirten Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır." dedi.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Şehit, Baraj, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi 13:36 Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi 12:28 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek 12:13 FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak 11:36 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı 11:10 Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü 10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

Son Dakika Haberleri
13:35 Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi
12:59 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti
12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
12:47 İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık
12:30 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti
12:27 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
12:20 Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu
12:13 FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek
11:58 1987'den beri en kötü sonuç! Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesine 6 gol yedi
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak         
13:39
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti         
12:30
Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu         
12:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı         
11:33
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar         
10:46
Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı         
10:35
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor         
10:15
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın         
00:36
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 13:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici, seçim barajının sıfırlanmasını istedi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement