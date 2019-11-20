BBP Genel Başkanı Destici: "Sineyi millet sizi kabul eder mi, siz dönseniz dönseniz sineyi PKK'ya dönersiniz"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına karşılık istifa edeceklermiş ve sineyi millete döneceklermiş. Sineyi millet sizi kabul eder mi, siz dönseniz dönseniz sineyi PKK'ya dönersiniz ve dönün ve zaten sizin o Mecliste yeriniz yok" dedi.

BBP Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, gündemde yer alan konuları değerlendirdi. Destici, son günlerde başörtülü vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırılara ilişkin, "Ülkemiz geçmişte çok istemediğimiz günler yaşadı. Toplumumuz Alevi-Sünni, sağcı-solcu, laik-anti laik ve Kürt-Türk diye ayrıştırılmaya çalışıldı. Bunların hiçbirine bu millet taviz vermedi. Geçmiş yıllarda en temel insan inan hakkı olan kişilik hakların kullanılmasına müsaade edilmesi. Uzun yıllar Türkiye bunun mücadelesini verdi. Allah'a şükür şu anda böyle bir derdimiz yok. Görülüyor ki başörtüsü bir kavga aracı da değilmiş, başörtüsü ile okula gidildiğinde ya da hastanede çalışıldığında veya polis olunduğunda efendim Türkiye'de bundan zarar görmüyormuş ve tam tersine fayda görüyormuş. Bir ayrışma değil, bir bütünleşmeye vesile olduğunu bütün bu yasakların kalkması ile birlikte gördük. Ama maalesef bunu içine sindirememiş olanlar var. Geçtiğimiz günlerde sebepsiz yere başörtülü kızlarımıza değişik yerlerde yapılan saldırılan bunun göstergesi ve buna ilişkin hakaret içerikli videolar var. En önemli kazancımız şu ve toplumun tüm kesiminden bunlara tepki gösterildi. Toplumumuz tüm kesimindeki çevrelere teşekkür ederim" dedi.

"1974'ü hatırlatırız"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türk devletidir" diyen Destici, "Bizim yavru vatanımızdır. Bağımsızlığını ilan ettiği günden bu güne kadar başta Kıbrıs'taki Rum kesimi olmak üzere Yunanistan ve diğer batılı ülkeler bu bağımsızlığı bırakın kabul etmeyi hazmedebilmiş değillerdir. Amaçlarının ne olduğu son dönemde ortaya çıkan gelişmelerle belirginleşmiştir. Hedef Akdeniz'in doğal zenginlikleridir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarıdır. KKTC'nin varlığı bu tür emellerine engel olarak görülmektedir. En son Rum kesiminde KKTC'nin bayrağının yakılması bunun bir sonucudur. Bunu kınıyoruz ama bayrağımızı yakmakla ne KKTC'yi ortadan kaldırabilecekler ne de adadaki Türk varlığına son verebilecekler. Biz şayet daha ileri noktaya giderlerse 1974'ü hatırlatırız. Hiç kimsenin aklından adadaki Türk varlığını sona erdirme ya da Kıbrıs'ın etrafındaki doğal zenginlikleri Türkiye'nin ve KKTC'nin olmadığı bir konsorsiyumla paylaşmaya müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zulmün tüm coğrafyalarda özellikle Müslümanlara ve Türklere yönelik devam ettiğini belirten Destici, "Filistin Batı Şeria bunlardan birisi. İsrail, Filistin'in tamamına yakınını işgal etti. 1946'da İsrail'in kurulmasından bu güne kadar Filistin kalmamış neredeyse. 74 sene içerisinde gelinen nokta burasıdır. ABD'nin Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor, Filistin topraklarındaki bu işgali yasa dışı görmediklerini belirtiyor, yani bunu meşrulaştırmış oluyor. ABD bunu dünyanı pek çok noktasında yaptı. Bütün anlaşmalar ortada olmasına rağmen İsrail, Filistin'i işgal ediyor ve dünya buna sessiz kalıyor. Barış Pınarı Harekatı'na ses yükselten Arap ülkeleri nerede, Arap Birliği nerede iş İsrail'e, ABD'ye gelince niye sesiniz çıkmıyor. Çünkü o Arap ülkelerini yönetenler ABD'nin, siyonizmin kuklasıdır. Bu kararı tanımadığımızı bildiriyoruz" şeklinde konuştu.



"Dönseniz dönseniz sineyi PKK'ya dönersiniz"

Ülke içerisinde terörle mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Destici, "HDP'li yani PKK'lı sözde belediye başkanları alınmakta ve yerlerine kayyumlar atanmaktadır. Biz başından itibaren dedik ki tamamını alında tamamına kayyumları atayın dedin. Bunların hepsi PKK'ya hizmet ediyor. Alınanlar değil alınmayanlar da PKK'ya hizmet ediyor. PKK'nın meclisteki temsilcilerine ben artık PKK'nın siyasi uzantısı demiyorum PKK'nın ta kendisi diyorum. Bu belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına karşılık istifa edeceklermiş ve sineyi millete döneceklermiş. Sineyi millet sizi kabul eder mi, siz dönseniz dönseniz sineyi PKK'ya dönersiniz ve dönün ve zaten sizin o mecliste sizin yeriniz yok hepsi istifa etsin ve HDP'yi kapatsınlar ve Kandil'e kadar gitsinler onları paklayacak anca orasıdır. Onların gazi mecliste bulunmaları büyük bir hatadır" dedi.



"Erken emeklilik değil hak mücadelesi"

Son günlerde kamuoyunda ciddi bir yer tutan "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" tartışmasına dahil olan Destici, "EYT ile kamuoyunda bir takım yanlış anlaşılmalar var. Erken emeklilik değil bir hak mücadelesi vermektedirler. Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar içindir bu. Buradan önce işe başlayanlara devlet demiştir ki erkeklerde 25 kadınlar 20 yıl şu k adar iş günü çalıştığında emekli olursunuz denmiştir. 1999'da kural değişmiştir. Dolayısıyla bunlar erken emeklilik değil daha önce devlet tarafından kendilerine verilen hakkın yerine getirilmesini istiyorlar. Bunun maliyeti ile ilgili bir takım rakamlar konuşuluyor, ben şahsen bu rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum, maliyetin açıklanan rakamların çok altında olduğuna inanıyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor. BU EYT'liler kaç kişidir net olarak, bu kişiler ne zaman emekli olmayı hak ediyorlar, bu konunda çıksa 2020 yılında kaç kişi bundan faydalanacaktır, emekli olanlara ne kadar emekli aylığı alacaktır? Eğer bunların olarak kamuoyuna açıklanırsa hesapta kendiliğinden çok net olarak ortaya çıkar" yorumunda bulundu.