BBP Genel Başkanı Destici, Şırnak İl Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Şırnak İl Kadın Kolları üyelerini Meclis'te kabul etti.

BBP Şırnak İl Kadın Kolları üyesi yaklaşık 30 kişiyle ziyaretçi salonunda bir araya gelen Destici, misafirleriyle 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis'te bombalanan yerleri gördüklerini ve TBMM'yi gezdiklerini aktardı.

Partili kadınlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden, Şırnaklılara sevgi ve saygılarını ileten Destici, kente yaptığı ziyaretteki izlenimlerini de misafirleriyle paylaştı.

Bölgenin huzura kavuşmasından, terörün bitirilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Destici, memleketin her tarafında birlik, beraberlik ve huzur istediklerini vurguladı. Destici, kim nasıl inanıyor, hangi dilde konuşuyor ise bunu yaşayabileceğini, hiç kimseyi ayırt etmediklerini belirtti.

Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, kardeşliğini bozmaya çalışanlara karşı birlikte olunması gerektiğinin altını çizen Destici, en çok kadınların, annelerin, bacıların buna öncülük edeceğini söyledi.

Şırnaklı kadınlar, daha sonra Destici'ye, el dokuması Türk Bayrağı hediye etti.

Ziyarette, BBP Genel Başkan Yardımcısı Sultan Selim Şimşek ile BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin de hazır bulundu.

Destici, Şırnaklı kadınlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.