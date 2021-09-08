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BBP Genel Başkanı Destici: "Siyasetin en önemli problemi baraj" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Siyasetin en önemli problemi baraj"

08.09.2021 17:57
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasetin en önemli problemi baraj olarak belirlenen ve rakamların niceliği değil adayların demokratik yöntemler yerine liderler tarafından belirlenmesidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasetin en önemli problemi baraj olarak belirlenen ve rakamların niceliği değil adayların demokratik yöntemler yerine liderler tarafından belirlenmesidir" dedi.

Mecliste konuşan BBP Genel Başkanı Destici, "Ülkemizin, silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle sınırlarımız dışında, Suriye'de ya da Irak kuzeyinde son dönemlerde hain PKK/ YPG terör örgütünün saldırılarında şehitlerimiz var. Bu şehitlerimizden Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'i de dün Hakk'a uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Onları her daim muzaffer eylesin diyorum" diye konuştu.

6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla pandemi nedeniyle eğitim ve öğretime verilen zaruri aranın ardından öğrencilerin ders başı yaptığını belirten Destici, "Ben öncelikle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz olmak üzere ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Eğitim her şeyin başı. Şu anda 2021 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda özellikle yatırımdan pay alan üç kurumdan birisi Milli Eğitim Bakanlığımız, lakin yeterli midir? Asla yeterli değildir. Eğitime ne kadar fazla yatırım yaparsak bunun karşılığını o kadar fazla alacağımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

"EĞER PKK BİR SİYASİ PARTİ KURMUŞSA BUNUN KAPATILMASI İÇİN HEPİMİZ ORTAK BİR DURUŞ SERGİLEYECEĞİZ"

Son günlerde kamuoyunda tartışılan konulardan biri olan HDP'nin kapatılması üzerine konuşan Destici, "Ben çok net ifade ediyorum, terör örgütünün tersi olan ve bizzat terör örgütü tarafından kurulmuş, Kandil tarafından bütün listeleri hazırlanmış, İmralı tarafından onaylanmış ve zaten meşru bir siyasi parti hiç olmayan HDP, uluslararası hukuka göre de bizim anayasamıza ve hukukumuza göre de kapatılmalıdır. Halbuki bize göre bu bir vatan borcudur. Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin de elini güçlendireceğiz" diye konuştu.

"MİLLET İRADESİNE YÖNELİK HER KISITLAMAYI DEMOKRASİNİN ÖNÜNE KONMUŞ ENGELLER OLARAK GÖRÜYORUZ"

Seçim Kanunu'yla ilgili tartışmalara da değinen Destici, "Kanaatlerimiz, sözlerimiz partimiz kurulduğundan beri değişmedi. Seçimler milletin eğilimlerini yönetime taşıma şeklidir. Seçim sistemleri, seçim yasaları sandıkta tecelli eden millet iradesini meclislere hangi doğrultuda taşıyorsa o ölçüde başarılıdır. Bir ülkede seçim yasalarıyla sürekli oynanması o ülkenin gelişmişlik ve demokrasi seviyesiyle ilgili bir göstergedir. Millet iradesine yönelik her kısıtlamayı demokrasinin önüne konmuş engeller olarak görüyoruz. Seçim yasasının, dolayısıyla siyasetin en önemli problemi baraj olarak belirlenen ve rakamların niceliği değil adayların demokratik yöntemler yerine liderler tarafından belirlenmesidir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nde yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış olması, ayrı ayrı seçilmesi ve seçim ittifaklarının yasal hale gelmesi seçim barajı kavramını anlamsız hale getirmiştir" dedi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

BBP Genel Başkanı Destici: Siyasetin en önemli problemi baraj

Büyük Birlik Partisi, Terör, Baraj, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici: 'Siyasetin en önemli problemi baraj' - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici: "Siyasetin en önemli problemi baraj" - Son Dakika
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