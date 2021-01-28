Destici: "BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur" - Son Dakika

Destici: "BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur"

28.01.2021 13:25

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti olarak temsilde adaletin, yönetimde ise istikrarın sağlanacağına inandıkları tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunduklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti olarak temsilde adaletin, yönetimde ise istikrarın sağlanacağına inandıkları tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunduklarını belirtti.

Destici, BBP'nin 28'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, partinin kuruluş aşamaları ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP'nin kuruluş sürecini anlatan Destici, 28 yıldır ülkeye ve millete hizmeti esas aldıkları uzun ve zor bir yolculuğu sürdürdüklerini söyledi.

"Muhsin Yazıcıoğlu bizim kader arkadaşımızdı"

Kahramanmaraş'tan Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken 25 Mart 2009'da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu özlemle andıklarını belirten Destici, aynı kazada hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'i de andı.

Yazıcıoğlu'nun sadece genel başkanları olmadığını vurgulayan Destici, "O bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı, yol arkadaşımızdı, mücadele arkadaşımızdı." ifadelerini kullandı.

Destici, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybetmesiyle ilgili sürecin aydınlatılması, olayın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin giderilmesi ve ihmali, hatası, kastı, kusuru olanların ortaya çıkarılıp hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda verdikleri mücadeleyi, süreci kendi çıkarları için istismar eden kişi, topluluk ve kuruluşlara karşı da sürdüreceklerini kaydetti.

"BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni herhangi bir parti veya şahıs için desteklemediklerini dile getiren Destici, referandumla kabul edilen bu sistemi, büyük ölçüde kuruluşlarından itibaren dile getirdikleri ilkelerden oluştuğu için desteklediklerini anlattı.

Sistemde eksiklik ve aksamaların bulunduğunu, bu eksikler konusunda uyarılarını doğru zeminde ve doğru bir üslupla dile getirdiklerini aktaran Destici, "Büyük Birlik Partisi tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur. Temsilde adaletin, yönetimde istikrarın ancak bu şekilde sağlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"AK Parti ve MHP ile her konuda aynı düşünmeyebiliriz"

15 Temmuz gecesi sokaklarda kurulan Cumhur İttifakı'yla ilgili görüşleri ve duruşlarının hiçbir tereddüt, istismar ve gizlilik taşımayacak kadar net olduğunun altını çizen Destici, o günden bu yana da her türlü saldırıya karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal ve istikbalinin yanında olduklarını belirtti.

Ortaya koydukları tavrın "politik tercih" olarak görülmesine hoşgörüyle bakmayacaklarını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Büyük Birlik Partisi ülkemize, milletimize, devletimize, inanç ve değerlerimize el uzatıldığında 'iktidarda kim var' diye soracak insanların partisi değildir, olmayacaktır. Yasama ve yürütme organlarının seçildiği 2018 seçimlerinde birlikte olduğumuz AK Parti ve MHP ile her konuda aynı düşünmeyebiliriz. Zaten farklı bir partiyiz. İnandığımız değerleri bir kenara koyup kolay ve karlı olanı tercih etseydik daha rahat siyaset yapabileceğimiz yerlerde olurduk."

"HDP ile aralarına çok kalın bir çizgi koyacaklar"

HDP'nin özerklik ve PKK ile Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediğini savunan Destici, şöyle devam etti:

"Peki CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi buna evet diyor mu? 'Evet' diyorsa bunu da açıklasınlar. Yok 'hayır' diyorlarsa o zaman HDP ile aralarına çok kalın bir çizgi koyacaklar. Çizgi koyuyor gibi yapmayacaklar. Net çizgi koyacaklar. En büyük çizgiyi de seçim dönemlerinde koyacaklar. Seçim dönemlerinde yaklaşıp seçimlerden sonra uzaklaşmayacaklar. Asıl çizgi koymaları gereken yer seçim dönemleridir."

Destici: BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur
Destici: BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur
Destici: BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur
Destici: BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş, Yozgat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Destici: 'BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur' - Son Dakika


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