BBP Genel Başkanı Destici tamamlanma aşamasındaki Gökpınar Barajı'nın bölge için önemine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tamamlanma aşamasına gelen Gökpınar Barajı ile ilgili açıklamada bulundu.

İlçeyi ziyaret eden Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiliğin dünyada insanlık tarihiyle birlikte var olan bir meslek olduğunu söyledi.

Tarımın dünya çapında stratejik bir konu olduğuna değinen Destici, "Özellikle pandemi şartları bize gösterdi ki, bu alan kendi kendine yetmedi. Çevre coğrafyamız başta olmak üzere, dünyaya ürün ihraç etmek çok önemliydi. Eskişehir, Ankara, Polatlı, Günyüzü 'tahıl ambarı' diyebileceğimiz yerler. Tahılın yanı sıra yeşilliklerin de çok çeşitlerinin üretildiği bir alan. Tarımda su çok önemli. Hayatın devam etmesi için bir zorunluluk. Allah'ın bir lütfu. Çiftçi için çok daha önemli. Çünkü eğer toprağınızı suluyorsanız, daha fazla verim alıyorsunuz." diye konuştu.

Destici, Sakarya Nehri'ndeki suyun Eskişehir'in Çifteler ilçesinden Günyüzü ve Polatlı'ya gelene kadar azaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Buna bir çare üretmek gerekiyordu. Gökpınar Barajı bu anlamda çok önemli bir yatırım. Bunun bitirilmesi noktasında 2 yıldır girişimlerimizi sürdürdük. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hem de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Barajın tamamlanması hususunda istişarelerde bulunduk. Bu sayede bölgeye yapılacak yatırımın katbekat üstünde bir geri dönüş sağlanacağını anlattık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Bakanımızın oluruyla yeterli ödenek ayrıldı. Artık 2022 yılı itibarıyla, su problemi çeken çiftçilerimize büyük bir takviye gerçekleştirilmiş oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."