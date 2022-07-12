BBP Genel Başkanı Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluşunu kutladı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluşunu kutladı

12.07.2022 11:23
BBP Genel Başkanı Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluşunu kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Kurumunun (TDK) 90. kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Kurumunun (TDK) 90. kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, dünya genelinde yaşayan Türk topluluklarıyla en önemli ortak değerin Türkçe olduğunu vurgulayan Destici, Türkçenin milletin ve milli kimliğin en değerli varlıklarından biri olduğunu belirtti.

TDK'nin 90 yıldır, Cumhuriyet'in en önemli ve abide kurumlarından biri olarak Türkçeye ve milli kimliğe önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Mustafa Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından Türk Dil Kurumumuzun 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Türk Dil Kurumuna ve Türkçemize emek vermiş, katkıda bulunmuş ve bugün artık aramızda olmayan tüm Türkçe sevdalılarını şükranla ve saygıyla yad ediyor, Türk Dil Kurumunun devletimizle birlikte sonsuza dek yaşamasını diliyorum."

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BBP Genel Başkanı Destici, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluşunu kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluşunu kutladı - Son Dakika
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