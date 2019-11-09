BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ABD ziyaretini, başta ABD kamuoyu olmak üzere tüm dünyaya Türkiye'nin haklılıklarını anlatmak için bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi.

Destici, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen "BBP Eğitim ve İstişare Toplantısı"nın açılışında, dünyanın en değerli topraklarında yaşamanın avantajları ve bedellerinin olduğunu söyledi.

Son dönemlerde yaşananlar nedeniyle ABD ile ilişkilerin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Destici, ABD ile yaşanan ihtilafların tümünde Türkiye'nin haklı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni iddialarının hiçbir tarihi, hukuki ve siyasi gerçekliğinin olmadığına işaret eden Destici, asıl katliamın Ermeni çeteleri tarafından yapıldığını bildirdi.

İngiliz belgelerinde bile Ermeni çetelerin saldırılarında hayatını kaybeden Müslüman Türklerin sayısının 510 bin olarak yer aldığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"1915 tehcirinde yaşananların sorumluluğu Osmanlı'ya ya da Türklere ait değildir. Ermeniler bugün dünya üzerinde kimlikleri, dinleri ve dilleriyle var olmalarını Türklere borçludur. Selçuklu ve Osmanlı yönetiminde olduğu gibi bugün de Ermeni kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları devletleri tarafından da eşit muamele görürler, tüm vatandaşlık haklarından diğer tüm vatandaşlarla eşit olarak faydalanırlar. ABD Temsilciler Meclisi'nde, yahut herhangi bir parlamentoda alınan bu tip kararların, tarihi bir gerçekliği olmadığı gibi, hukuki bir anlamı ve değeri de yoktur. 3 bin yıllık Türk tarihinin bir gününde bile soykırıma rastlayamazsınız."

Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti

Türkiye'nin sürekli psikolojik savaşa maruz kaldığını belirten Destici, meşru gerekçeleri dünya kamuoyuna yeterince anlatamadıklarını vurguladı.

Muhatap olunan devletlerin durumu gayet iyi bildiğine değinen Destici, "Batı başta olmak üzere dünya kamuoyunun dikkatini haklı tezlerimize odaklayacak bir çalışmayı, sahadaki askeri başarılarımızla eş güdümlü bir şekilde maalesef yürütemedik ama vazgeçmemeliyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini de bu kapsamda değerlendirmeliyiz. Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretini haklılığımızı başta ABD kamuoyu olmak üzere tüm dünyaya anlatmak ve aşağılık hislerle düşmanca kaleme alınmış malum mektubu da iade etmek için bir fırsat olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Güvenlik güçlerine "işgalci" diyen içerideki herkese "hain"

Destici, kara propaganda dışında hiçbir argümanı bulamayan dost görünümlü düşmanların yanı sıra içeride de hainler, katiller, Taşnak ve Hınçak artıklarıyla mücadele edeceklerini anlattı.

PKK/ YPG terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine "işgalci" diyen içerideki herkese "hain" dediklerini ve demeye de devam edeceklerini belirten Destici, "Bu harekatın Kürtlere karşı yapıldığını söyleyenlere 'En büyük Kürt düşmanı sizsiniz' dedim, yine demeye devam edeceğim." dedi.

Terör örgütü PKK ve diğer örgütlerin hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadığını anlatan Destici, emperyalizmin uşağı, kadın-çocuk sivil demeden cinayetler işleyen PKK/ YPG ve diğer unsurlardan "Kürtler" diye bahsetmenin Kürtlere hakaret olduğunu kaydetti.