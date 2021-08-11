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BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye'nin komple bir sanayi hamlesine ihtiyacı var" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye'nin komple bir sanayi hamlesine ihtiyacı var"

11.08.2021 12:27
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ülke kalkınmasında sanayinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Türkiye'nin komple bir sanayi hamlesine ihtiyacı var. Çünkü, bizim ekonomideki çaremiz, sanayileşme ve üretimdir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ülke kalkınmasında sanayinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Türkiye'nin komple bir sanayi hamlesine ihtiyacı var. Çünkü, bizim ekonomideki çaremiz, sanayileşme ve üretimdir. Güçlü sanayi hamleleri yapmak zorundayız." dedi.

Destici, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Destici, ülke kalkınmasında sanayileşmenin büyük önem taşıdığını belirterek, "Türkiye'nin komple bir sanayi hamlesine ihtiyacı var. Çünkü, bizim ekonomideki çaremiz sanayileşme ve üretimdir. Güçlü sanayi hamleleri yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sanayide dönem dönem önemli hamleler yaptığını belirten Destici, "Ama maalesef bazı dönemlerde bu gerçekleşemedi. Pandemiyle birlikte aslında sanayi ve üretim Türkiye'nin lokomotifi de oldu. Çünkü, hizmet sektörü kapandı, çoğu yer çalışamadı ama üretim yerleri, sanayi şirketleri, fabrikalar üretime devam etti. Üretimde azalma yok, tam tersine yükselme var." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu, istihdam artırıcı tedbirleri önde tutması ve üretimi desteklemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde yakalanan başarıyı, diğer alanlara da güçlü bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Özellikle katma değeri yüksek olan teknolojik üretime ağırlık vermek gerekiyor. Bunu yaparken hayvancılığı, tarımı, KOBİ'leri de ihmal etmeyeceğiz. Biz, her şeyi kendimiz üreten ve fazla üretip yurt dışına daha fazla ihraç eden bir ülke konumuna gelmeliyiz, gelebiliriz. Türkiye'nin bu potansiyeli vardır. Türkiye hem nüfusu itibarıyla buna yeterli hem de yetişen kadrolarıyla da bunu yapabilecek güçtedir."

BBP Lideri Destici, ASKON ve benzeri kuruluşların da buna öncülük ettiğini, birlik şuuru oluşturduklarını ifade etti.

Bazı illerde göçün tersine çevrilebilmesi için yapılanların çok önemli olduğuna işaret eden Destici, parti olarak kendilerinin de bu alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel Başkan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de temel problem planlama. Her yerde planlama ile ilgili zafiyetimiz var, yavaş yavaş bu giderilmeye başlandı. Zamanında planlamalar düzgün şekilde yapılamadığından maalesef şehirlerimiz karmakarışık hale geldi. Tarıma uygun ama tarım arazisinin üzerine sanayi tesisi kurulmuş, tarıma uygun olmayan yerlerde ise zorla tarım yapılmaya çalışılıyor. Kültür şehirlerinin tarihi öne çıkarılmamış, başka işler yapılmaya çalışılmış. Bu nedenle her şeyin başı planlama. İnşallah, daha iyi olacak. Türkiye, bu alanda güçlü adımlar atıyor. Büyük Birlik Partisi olarak, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini, demokrasiyi önceleyerek, özellikle milli meselelerimiz başta olmak üzere doğru gördüğümüz her konuda destek veriyoruz ve devam edecek. Ama bir eksiklik gördüğümüzde de onu da hatırlatacağız."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da dernek olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinde faaliyet yürüttüklerini belirterek, yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Anadolu'da, sanayide kümelenme modelini yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını anlatan Aydın, ilk uygulamanın Tokat'ta yapıldığını aktardı. Orhan Aydın, "En çok göç veren illerin hangileri olduğunu belirledik. Bu kapsamda 10 il çıkardık. ASKON olarak, hem İstanbul gibi büyükşehirlerde tersine göçün sağlanması hem de belirlenen şehirlerde bir sanayi kültürünün oluşturulmasını istiyoruz. İstanbul ve Kocaeli gibi yerler, yeteri kadar doymuştur." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi, Orhan Aydın, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye'nin komple bir sanayi hamlesine ihtiyacı var' - Son Dakika


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