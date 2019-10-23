BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye ve Rusya bölgenin iki lider ülkesi olarak sorun çözme kapasitelerini bir kez daha teyit etmişlerdir"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye ve Rusya bölgenin iki lider ülkesi olarak uzlaşma, işbirliği yapma ve sorun çözme kapasitelerini dünya önünde bir kez daha teyit etmişlerdir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı başladığı andan itibaren dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye, karşıt açıklamalar ve ambargo tehditleri gibi çıkışlar yapıldığını belirten Destici, "Tabi bizi destekleyen dost, kardeş ülkelere bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Dostun iyisi, kara günde belli olurmuş. Ama dost bildiğimiz, müttefik bildiğimiz, stratejik ortak olarak nitelendirdiğimiz başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin de nasıl bir fırsat kolladığını, Türkiye'nin hemen bir zorluğa düştüğünde onun aleyhinde olacak tüm argümanlarını kullanabilecek bir pozisyonda olduklarını da görmüş olduk. Türkiye, bunların hiçbirine 'eyvallah' demedi. Türkiye'yi güçlü kılan davranışlardan biri de bu idi. Kimin dost, kimin düşman olduğunu gördük. Kardeş bildiğimiz Arap Birliği ülkelerinin kabul edilemez ve kahpe açıklamasını unutmayacağız. KKTC'nin bize göre artık sözde Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı'nın da açıklamasını unutmayacağız. Sadece biz değil, KKTC halkı seçimlerde ona gereken cevabı verecektir. TBMM içinde milletvekili sıfatıyla hain ve soysuzların da ne yaptıklarını bu zaman içinde gördük. Kimisi Türkiye'yi direkt işgalci olarak nitelerken bazıları da Türkiye'nin Suriye'nin Kuzey doğusunda soykırım gerçekleştirdiği iftirasını attılar" diye konuştu.

Öte yandan harekatın Kürtlere karşı yapıldığı iddiaları olduğunu söyleyen Destici, bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Kürtlere karşı böyle bir operasyonu olmamıştır ve olmaz" dedi.

Destici, Türkiye'nin son günlerde ABD ve Rusya ile Barış Pınarı Harekatına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Dünyanın en büyük iki süper gücü olarak kabul edilen, BM'de veto hakkını elinde bulunduran ve dünya coğrafyasının bir kısmını sömürerek bir kısmını silah gücüyle altında tutan bu iki devlet Türkiye'nin gücü karşısında, masaya oturup bir anlaşma zemini aramak mecburiyetinde kaldılar" dedi.

Türkiye'nin görüşmelerden sonra ABD ve Rusya ile anlaşmaya vardığını aktaran Destici, anlaşmalara yönelik değerlendirmelerini şu şekilde sıraladı:

"1-Türkiye'nin hedefi olan Türkiye terör koridorunu yok etmek istiyordu ve barış pınarı harekatıyla başlayan süreç ve bu iki ülkeyle yapılan anlaşma sonucunda terör koridoru yerle bir olmuştur. Bu büyük bir başarıdır.

2-Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı yürüten ve bölge haritasını yeniden çizme hayali kuranların hevesi de kursağında kalmıştır. Ama bunları yeni harita çalışmaları vardır.

3-Türkiyeye rağmen bu coğrafyada politika üretilemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

4-Yaptırım tehditlerinin ve ambargoların hiçbir işe yaramayacağı görülmüştür.

5-Sözde demokrasinin beşiği ülkelerin, sözde özgür medyasının iftiraya dayalı kendi kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan iletişim tuzakları ellerinde patlamıştır.

6- Hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye gerçeğini herkes hem görmüş hem de kabullenmek zorunda kalmıştır.

7- Terör örgütleri sivil halkı kalkan yaparken, kahraman Mehmetçiğimiz sivillere kalkan olmuştur.

9- Kendi halkına demokrasiyi çok görenlere ve otoriter rejimlere karşılık hakkı ve hukuku savunan Türkiye, gerçeği gözler önüne sermiştir.

10- Kendi içinde fikir birliğine varamayan Avrupa Birliği, kapıda beklettiği Türkiye'den hem askeri hem siyasi ders almıştır.

11- Sınırlarını korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan üyesinin yanında yer almaktan aciz NATO, bir kez daha sınıfta kalmıştır.

12- Stratejik ortağı yerine terör örgütünün tarafında yer alan ABD'nin, petrolün bekçiliğinin ötesinde bir vizyonu olmadığı ortaya çıkmıştır.

13- Türkiye ve Rusya bölgenin iki lider ülkesi olarak uzlaşma, işbirliği yapma ve sorun çözme kapasitelerini dünya önünde bir kez daha teyit etmişlerdir."