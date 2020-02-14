BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın bölünmesi halinde Türkmenlerin de kendilerine ait bir özerk bölgelerinin olması gerektiğini söyledi.

Destici, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Necmettin Canbaz'ı parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Görüşmede Canbaz'a bölgedeki son durumu soran Destici, Türkiye'nin kanayan yaralarından birinin de Türkmeneli bölgesi olduğunu söyledi.

Irak'ın toprak bütünlüğü muhafaza edilerek oradaki Türkmenlerin varlığının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Destici, "En son Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesinden sonra Irak Meclisi ülkedeki bütün yabancı güçlerin çekilmesini içeren bir karar aldı. Ama bu karar bu uygulanamadı. ABD başta olmak üzere ülkeler varlığını eksiltmeden devam ettirdiğini görmekteyiz." dedi.

Destici, Irak'ın Suriye örneğinde olduğu gibi bölünmeye süratle gittiğine dikkati çekerek, bölünme durumunda Türkmenlerin hiç kimsenin insafına terk edilmemesi gerektiğini vurguladı. Destici, "Eğer Irak bölünecekse bu bölünme de etnik ve mezhebi zeminde olacaksa o zaman Türkmenlerin de kendilerine ait bir bölgeleri, kendilerine ait bir bayrağı, kendilerine ait bir özerk yönetimleri olması şarttır. BBP olarak biz bunu söylüyoruz." diye konuştu.

Suriye'ye de Türkiye'nin ABD, Rusya, İsrail ve İran'ın da hedefinde olduğuna işaret eden Destici, "Çünkü orada oyunu bozmaya çalışan sadece Türkiye Cumhuriyeti devletidir." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, ABD'nin Türkiye'nin yanındaymış gibi bir görüntü verdiğini hatırlatarak, buna asla aldanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın da Türkiye'nin gözlem noktalarını vuracak kadar hasmane bir tutum sergilediğini belirten Destici, "Her hafta İsrail uçakları Esed bölgesini bombalıyor. Golan tepelerini bombalıyor. ABD Golan'ın İsrail'in toprağı olduğunu kabul etti. Peki buna karşı Esed rejimi, Rus ittifakı niye tepki vermiyor." değerlendirmesini yaptı.

Şehit Özalkan'ın ismi verilecek

Canbaz, 29 Şubat'ta derneklerinin yeni binasının açılacağını anlatarak Destici'yi açılışa davet etti. Canbaz, yeni binalarındaki bir salona Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ismini verdiklerini söyledi.