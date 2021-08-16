BBP Genel Başkanı Destici Uşak'ta açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz'de selden etkilenen bölgelerdeki sorunların giderilmesinin ardından eleştiri yapılabileceğini belirterek, "Tam yangının ortasında, selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz." dedi.

Uşak'ta bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Destici, geçen hafta Şırnak, Siirt ve Bitlis ziyaretlerinin ardından Karadeniz'de selden etkilenen bölgeye geçtiklerini, bugüne kadar birçok sel bölgesine gittiğini ancak Bozkurt'ta gördüğü manzaranın çok farklı olduğunu söyledi.

Böyle zor zamanlarda siyaset yapılmaması gerektiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Önce yaralar sarılır, cenazelerimiz defnedilir, taziyeler verilir, ihtiyaçlar giderilir ondan sonra siyasi partiler tespitlerini yaparlar eleştiriyse eleştiri, öneriyse öneri, teklifse teklif, bunda bulunurlar ama tam yangının ortasında, selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz. Bir kere şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Devlet işin başından itibaren çok iyi çalıştı ve çalışıyor. Devletin bakanları olayın ilk anından itibaren bölgede. Bütün yetkililer bölgede. Bütün ilgili kuruluşlar bölgede. Halkımız büyük bir dayanışma içerisinde."

Destici, bölgede özellikle yapılaşmadaki eksiklerin bulunduğunu, buna izin verenlerden hesabının sorulması gerektiğini belirterek, "İşte HES patlamış ya da kapakları açılmış. Bu da mutlaka ortaya çıkacaktır. Bunu iddia ediyor diyelim CHP yöneticileri. İşin kolayı var kardeşim. Binin helikoptere gidin bakın." dedi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Destici, "Daha bulunmayan vatandaşlarımız var. Bunların ailelerinin duygularını istismar ederek siyasi rant elde etmek bence küçüklüktür. Onun için herkes bundan vazgeçsin." diye konuştu.

Destici, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Afganistan'dan gelenlerin Türkiye'ye geçiş yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kabul edilebilir bir durum değil. İşin insani boyutu farklı bir şeydir ve insani boyutuyla ilgili Türkiye üzerine düşeni yapmalıdır. Fakat insani boyutu ya da üzerine düşen şu değildir, içeriye alıp, içeride istediği gibi bir yaşam sunmak değildir. Bunun insani boyutu sınırın dışında, yapabiliyorsa hemen içinde tampon bölgeler oluşturup burada bu insanları tutmak, Türkiye'nin içlerine girişini engellemek ve yine Birleşmiş Milletler'le, diğer uluslararası kuruluşlarla bu konuyu çözmektir. Yoksa bunlar Türkiye'nin başına ileride daha büyük badireler açacaktır. Bu kaçınılmazdır."

Türkiye'nin bu kadar göç kabul edemeyeceğini bildiren Destici, "Bu devletin bekasını da ilgilendiren bir meseledir. Bu bir milli beka meselesidir. Bu geçiştirilemez. Bunun üzerinden kimse siyasi hesap yapmamalıdır. Bunu her taraflı söylüyorum. Hem iktidar için söylüyorum hem muhalefet için söylüyorum. Bu iş siyaset yapılacak iş değildir." dedi.

Destici, kaçak yollarla Türkiye'ye girenleri kullanarak ülkede kargaşa çıkarmaya çalışanların olduğunu savunarak, "Hiçbirimiz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Devletimiz var. Halkın sokağa inmesini doğru bulmuyoruz. Bu kışkırtmalara halkımız gelmemeli." diye konuştu.