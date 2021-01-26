BBP Genel Başkanı Destici, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" suçlamasını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin bazı temsilcilerinin, vali ve kaymakamları hedef alarak "militan" suçlamalarında bulunmasının bühtan olduğunu belirterek, "CHP'nin bu ifadeleri kullanan sözcüleri, militan ve teröristi başka yerde değil, ittifak ortakları HDP'nin ya da Boğaziçi eyleminde olduğu gibi sokakta iş birliği yaptıkları DHKP-C ve TİKKO'nun içinde arasın." dedi.

Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasında diğer ülkelerle kıyaslandığında tecrübesini konuşturduğunu ve çok başarılı bir süreç geçirdiğini ifade eden Destici, aşı karşıtı söylemlere itibar edilmemesini istedi.

ABD'de başkan değişimiyle köklü politikaların değişmeyeceğini dile getiren Destici, "Türkiye ile ABD arasında, bu aşamada ilişkilerinin iyileşmesi pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü ABD, PKK terör örgütüne PYD kılıfıyla desteğe devam etmekte, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını yok saymakta, Libya'dan Azerbaycan'a dünyanın her coğrafyasında Türk ve Müslüman'ın karşısında politika geliştirmektedir. Onun için bizim ABD ile güllük gülistanlık ilişkimiz olmaz. Buna hazırlıklı olmalıyız, kendi önlemimizi almalıyız, mücadeleden asla geri adım atmamalıyız." diye konuştu.

Destici, TBMM Genel Kurulunun verilen aranın ardından bugün çalışmaya başlayacağını anımsatarak, ülkenin ağır şartlar yaşadığı günlerde Meclis'in uzun aralar vermemesi gerektiğini, milletin bunu istemediğini savundu.

Meclis'in birikmiş yoğun gündemi bulunduğuna işaret eden Destici, önceliğin salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen kesimlerin sorunları olması gerektiğini söyledi. Destici, esnaf ve sanatkarların, Halkbank'a olan borçlarının ertelenmesinin çok olumlu bir adım olduğunu belirtti.

"Gıda fiyatlarındaki artışa çare bulunmalı"

Destici, gıda fiyatlarının anormal şekilde artmasına mutlaka çare bulunması, fırsatçılara ve milletin soyulmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasının terör örgütlerinin sosyal medyaya ilgisinin artmasına neden olduğuna işaret eden Destici, sosyal medyada terör örgütü mensupları tarafından şehitlere, şehit annelerine, eşlerine ve evlatlarına küfredildiğini anımsattı. Destici, "Bugünlerde aynı alçaklar, aynı üslupla ve aynı iğrençlikle, terörle mücadelenin yürütülmesindeki en önemli makamlardan biri olan İçişleri Bakanı'nı ve muhterem validelerini hedef alıyor. Bu ahlaksızlığı bir kez daha lanetliyorum. Siyasi partilerin, sivil toplumun topyekun buna aynı şiddetle tepki vermemesi, o küfürden daha kötü bir durum. Bu gibi suçlarda hukukun çok hızlı işlemesi, cezaların da hızlı şekilde verilmesi gerekir." dedi.

-"HDP'nin kapatılması zaruret"

HDP İstanbul Esenyurt parti binasında teröristlerin fotoğraflarının yer aldığının ortaya çıkmasının, kendileri için şaşırtıcı bir yanının bulunmadığını dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl şaşırtıcı olan, bu terör örgütünün eleman toplama şubesi olarak çalışan; aday listeleri ve yönetimi terör örgütü PKK tarafından belirlenen; iradelerini, söylemlerini, istikballerini, ilişkilerini, terör örgütüne teslim etmiş bir topluluğun siyasi parti olarak görülmesi; bu topluluğun Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve devlet kurmuş Gazi Meclis'te yer bulabilmesi; bu topluluğun faaliyetlerinin devlet bütçesinden verilen onlarca trilyon lirayla finanse edilmesidir. Dış kaynaklı hiçbir kara propagandayı dikkate almadan, hiçbir kınamaya aldırmadan, bu gerçeği, bu çarpıklığı, terörle iltisakı, iş birliği, ilişkisi konusunda hiçbir şüphe olmayan HDP'nin kapatılması zaruretini ısrarla ve kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Birinci görev Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınındır. Eğer bu görevini geciktirirse, Gazi Meclisimizde, HDP'nin kapatılması noktasında çok açık, net fikirler ortaya koyan grubu bulunan partilerden biri, bu süreci başlatmalıdır."

CHP'nin bazı temsilcilerinin, vali ve kaymakamları hedef alarak "militan" suçlamalarında bulunmasının, talihsizliğin ötesinde kara bir bühtan olduğunu söyleyen Destici, "CHP'nin bu ifadeleri kullanan sözcüleri, terörist ya da militan görmek istiyorsa ittifak ortakları HDP Grubu içerisinde yeteri kadar çok sayıda militan ve terörist görebilirler. Militan ve teröristi başka yerde değil, ittifak ortakları HDP'nin ya da Boğaziçi eyleminde olduğu gibi sokakta iş birliği yaptıkları DHKP-C ve TİKKO'nun içinde arasın. Bu tür ithamlardan aklı başında siyasetçileri uzak durmaya, birleştirici dil kullanmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.