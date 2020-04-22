BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım" - Son Dakika
Son Dakika Genel BBP Genel Başkanı Destici: 'Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım' - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım"

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tam Türkiye'nin bu anlamda para kazanacağı da bir dönem aslında bu malzemeler üzerinden.

BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tam Türkiye'nin bu anlamda para kazanacağı da bir dönem aslında bu malzemeler üzerinden. Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım. Elbette devler bunun üzerine verdi koyabilir ama özellikle şu anda ihtiyacı olmadığı ya da ihtiyaç fazlası olan ürünlerle ilgili sonuna kadar ihraç kapılarını açmalıdır ve desteklemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Destici, tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi. Başta sağlık Bakanı olmak üzere Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Destici, "Onların fedakarlığı asla unutulmayacak ve onların kahramanlığı nesilden nesle aktarılacak. Dünyaya baktığımızda onların sağlık çalışmaları ile bizim sağlık çalışanlarını kıyasladığımızda farkı çok net görmekteyiz ve sağlıkçılarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Korona virüs çalışmalarının en iyi şekilde yürütüldüğüne işaret eden Destici, "Virüsün Türkiye'ye geç gelmesi için yapılan çalışmalar, geldikten sonra yapılan çalışmalar, hiçbir bedel ödemeden bedava tedavi edilmesi. Maske solunum cihazı gibi her türlü malzeme konusunda bir eksiklik yaşatılmaması devletin adına gurur verici bir tablo. 40'un üzerinde ülkeye de Türkiye yardım eli uzattı. Dün gece geç saatlerde İngiliz kraliyet ailesine ait uçak gelerek Türkiye'den yardım aldı. Bu da bizi gururlandırıyor. Türkiye elbette kendi vatandaşlarına, hastalarına öncelik verecek ama kendi vatandaşlarından sonra soydaşlarımızı önceleyeceğiz ama sonra tabi ki bizimle müttefik olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya Türkiye kendi kültürüne yaraşır şekilde yardım elini uzatacaktır. Birkaç istisna devlet vardır onlara Türkiye'nin yardım eli uzatmaması gerekir" şeklinde konuştu.

Yerli solunum cihazı üretildiğini ve bu üreticilere teşekkür borçlu olunduğunu ifade eden Destici, "Bununla da gurur duyuyoruz ve bu üreticilerimizi gerçekten destekliyoruz. Bu süreç de göstermiştir ki Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulması bir zorunluluk halidir" dedi.

Bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Destici, "Evet önce kendi vatandaşlarımızı önceleyeceğiz ama kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçları dışındakilerde de ihracatı kolaylaştırmamız gerekiyor. Tam Türkiye'nin bu anlamda para kazanacağı da bir dönem aslında bu malzemeler üzerinden. Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım. Elbette devler bunun üzerine verdi koyabilir ama özellikle şu anda ihtiyacı olmadığı ya da ihtiyaç fazlası olan ürünlerle ilgili sonuna kadar ihraç kapılarını açmalıdır ve desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Destici, büyük ilçelerin ilçe merkezilerinde de sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğine işaret etti. Öte yandan Destici TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:12 Kaynak: İHA

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