Destici: "Terör örgütünün partisi olmaz" - Son Dakika
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Destici: "Terör örgütünün partisi olmaz"

22.02.2022 22:55

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'de herkes siyasi parti kurabilir, siyaset yapabilir ama terör örgütü yapamaz. Terör örgütünün partisi olmaz." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye'de herkes siyasi parti kurabilir, siyaset yapabilir ama terör örgütü yapamaz. Terör örgütünün partisi olmaz." dedi.

Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuştu.

Şehitliğin çok yüksek bir mertebe olduğunu söyleyen Destici, yaklaşık 40 yıldır terör örgütü PKK ile yapılan mücadele şehit ve gazilerin büyük bedel ödediğini belirtti.

Şehit ve gazilere minnettar olduklarını vurgulayan Destici, "Onların sayesinde bağımsız, hür, müstakil bir şekilde bu aziz ve cennet vatanda yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadelenin her alanda verilmesi gerektiği dile getiren Destici, "Terörle teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Mücadele edilerek terör yok edilir." ifadesini kullandı.

PKK'nın 40 yıldır uluslararası güçler tarafından desteklendiğini ifade eden Destici, uluslararası tezlere karşı Türkiye'nin tezini desteklediklerini aktardı.

Türkiye'de herkesin herkesle ittifak yapabileceği ve istediği partiye oy vermekte özgür olduğunu kaydeden Destici, "Çizgimiz neresi, terör ve şiddet. Her siyasi partiyle görüşebilirsiniz ama vatan hainleriyle yapamazsınız, bu millet buna izin vermez. Türkiye'de herkes siyasi parti kurabilir, siyaset yapabilir ama terör örgütü yapamaz. Terör örgütünün partisi olmaz. Yıllardır Türkiye buna göz yumdu. Artık buna göz yumulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
Destici: Terör örgütünün partisi olmaz
Destici: Terör örgütünün partisi olmaz

YORUMLAR
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Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir AFYONKARAHİSAR - BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu AFYONKARAHİSAR - BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu

Hizb-i İslami Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici: 'Terör örgütünün partisi olmaz' - Son Dakika


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