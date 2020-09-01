BBP Genel Başkanı Destici: "Vira Bismillah, rastgele" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Rızkını denizden toplayan bütün balıkçı kardeşlerimize Allah kolaylık versin" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasaklarının 1 Eylül itibariyle kalktığını hatırlatarak, açılan balık sezonuyla ilgili iyi temennilerde bulundu.

Destici, "1 Eylül itibarıyla biten balık avlanma yasağından sonra, yeni sezonun balıkçılarımız ve milletimiz için bereketli geçmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Vira Bismillah, rastgele. Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili. Denizlerimiz, en büyük zenginliklerimizden biri ve bu vesileyle denizlerimizi büyük bir titizlikle korumamızın insanlığa, doğaya ve gelece nesillere karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum.

Balıkçılarımıza, Covid-19 salgını dolayısıyla, işlerinin yaparlarken sağlıkla ilgili tedbirlere olağanüstü bir dikkat göstermeleri ricasıyla 'rast gele' diyerek, hayırlı, bereketli bir av sezonu diliyorum" dedi. - ANKARA