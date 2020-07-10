BBP Genel Başkanı Destici: "Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı" - Son Dakika

"Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı. Danıştay 10. Daire'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini müteakip Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya cami olarak elhamdülillah ibadete açılmıştır. Adil kararı sebebiyle Danıştaya ve hemen gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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