BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye hem Rusya hem de İran ve bölgedeki diğer güçlerle bu saldırılardan sonra masa anlaşmalarının tamamını askıya almalıdır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye hem Rusya hem de İran ve bölgedeki diğer güçlerle bu saldırılardan sonra masa anlaşmalarının tamamını askıya almalıdır. Kendi işini kendi görmelidir" dedi.


BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve yaralılara da şifa diledi. Destici, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığını iddia ederek, " Beşar Esed'in bunu tek başına yapması, cesaret etmesi kat ve kat'a mümkün değildir. Bu işin arkasında Rusya vardır. Saldırılar rasyonel olmadığını ifade ettiğimiz mutabakatların işe yaramadığını ortaya koydu. Türkiye hem Soçi hem de Astana varılan mutabakatlara uydu, bunların dışına çıkmadı. İdlib'deki gözlem noktalarımızın nerede olacağı ve hatta Rusya ile Soçi'de varılan mutabakatta bizim gözlem noktalarımıza Suriye rejimi tarafından olası saldırılar yapılmaması için Rus kuvvetlerinin yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Rus güçlerinin de olduğu noktadan bizim birliklerimize saldırı yapılıyor. Her iki saldırıya da Esed rejimini burada tek sorumlu olarak göremeyiz. Açık şekilde bu saldırının arkasında Rusya da vardır. Türkiye bundan sonraki adımlarını buna göre atmalıdır" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin İdlib'deki varlığının terörle mücadele olduğunu hatırlatan Destici, "Bize sığınmış olan dört milyon mülteci oraya tekrar yerleştirmek için oranın normalleşmesini sağlamaktır. Bizim orada bulunmamızın bir diğer sebebi, bütün emperyalist güçler oradayken ve yeniden yüz yıl sonra yeniden ikinci bir Sykes Picot yapıp, perde arkasında Suriye ve bölgedeki ülkelerin haritalarını yeniden çizmeye çalışırken, bunun projesini uygulamaya geçirmişken, bunlara seyirci kalamaz. Irak'ın, Suriye'nin yaşadığını, İran'ın yaşamaya başladığını Türkiye'nin de yaşatmak isteyeceklerini kimsenin zerre kadar şüphesi olmamalıdır. Türkiye hem Rusya hem de İran ve bölgedeki diğer güçlerle bu saldırılardan sonra masa anlaşmalarının tamamını askıya almalıdır. Kendi işini kendi görmelidir" dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:39:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]