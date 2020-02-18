BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz ne NATO'cular ne Avrasyacılar; biz tam bağımsız Türkiyecilerle yolumuza devam etmek zorundayız" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, darbe iddialarına ilişkin olarak, "Türkiye'nin darbeleri geride bıraktığına inanıyorum. Bu açıklanan raporun amacının Türk ordusunun itibarını zayıflatmaya, moralini bozmaya ve halkla bütünleşmiş olan kahraman ordumuzun bütünlüğüne zarar vermeyi hedeflediğini düşünüyorum. Milletçe buna karşı uyanık olmamız lazım. Bu tür kasıtlı olarak hazırlattırılıp, servis edilen bu raporlara asla itibar etmememiz lazım. Raporun birinci hedefi Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak, Türk milleti ile arasındaki bağı zedelemeye yönelik olduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletinin tüm kurumları milletiyle birlikte asla bir darbe girişimine müsaade etmeyecektir. Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği kararlılık ve cesur duruş yeni bir darbe girişiminde misliyle hayata geçecek şekilde duruyor" ifadelerini kullandı.



İdlib'deki gelişmelere ilişkin olarak ise Destici, Türkiye olarak Rusya ve ABD'ye güvenilemeyeceğini kaydederek, "ABD'nin de Rusya'nın da bugüne kadar Suriye'de bize karşı hangi tavır içerisinde olduğunu gördük. Dolayısıyla biz ne NATO'cular ne Avrasyacılar; biz tam bağımsız Türkiyecilerle yolumuza devam etmek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.



HDP'li bir milletvekilinin PKK'lı bir terörist ile yakalandığını hatırlatan Destici, "Teröre destek veren, PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır? Hala nasıl bir siyasi parti olarak görülmekte ve yoluna devam etmektedir? Hala nasıl gazi Meclisimizde var olabilmektedir? Hatta hala nasıl Meclisi yönetebilmektedir? Bu, Türk milletinin vicdanının kabul edebileceği bir şey değildir. Bununla ilgili, PKK'nın partisi dışındaki bütün partiler bir araya gelerek ortak bir duruş sergilemelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA