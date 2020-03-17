BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam tarihinde bu tür hastalıklarla karşılaşıldığında dönem dönem uygulamaya koyulmuştur.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam tarihinde bu tür hastalıklarla karşılaşıldığında dönem dönem uygulamaya koyulmuştur. Yeni bir şey değildir. Vatandaşlarımızın buna uygun hareket etmeleri virüsle mücadele açısından önemlidir" dedi.


BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, vatandaşların, Sağlık Bakanlığının yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlere uymasını istedi. Destici, süreci istismar etmeye çalışanların olduğuna dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığının adını kullanarak hırsızlık, soygunculuk ve dolandırıcılık yapanlar var. Bunlar yeryüzünün görebileceği en büyük alçaklar, ahlaksızlardır. Böyle bir süreci fırsata çevirmek normal bir insanın, bir Türk'ün, Müslümanın asla yapabileceği bir şey değildir. Bunların en ağır şekilde cezalandırılması gerekir ki diğerlerine de örnek olsun" ifadelerini kullandı.


Destici, her yıl 25-31 Mart'ı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitleri Anma Haftası olarak idrak edildiğini kaydederek, "Bu kapsamda başta Ankara ve Sivas olmak üzere Anadolu'nun hemen hemen bütün şehirlerinde, Avrupa'nın pek çok ülkesinin çeşitli şehirlerinde anma programları gerçekleştiriyorduk. Anma programlarının tamamını erteledik. İnşallah bu süreç geçtikten sonra elbette bütün camiamız ve vatandaşlarımızla bunları telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.


Korona virüsü nedeniyle Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamaya değinen Destici, "Bu, İslam tarihinde bu tür hastalıklarla karşılaşıldığında dönem dönem uygulamaya koyulmuştur. Yeni bir şey değildir. Vatandaşlarımızın buna uygun hareket etmeleri virüsle mücadele açısından önemlidir" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:52 Kaynak: İHA
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