BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi güzel ancak bu paketin içerisinde yer almadığını düşünen kesimler var.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi güzel ancak bu paketin içerisinde yer almadığını düşünen kesimler var. Bu kesimlerin de sorunlarının işveren ve devlet tarafından giderilmesi gerekiyor" dedi.


BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta olmak üzere Bilim Kurulu, sağlık çalışanları ve sürece katkı verenlere şükranlarını sunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu bir savaş. İnşallah bu savaşı da birlikte mücadele ederek kazanacağımıza, en azından hafif bir kayıpla atlatacağımıza yürekten inanıyorum ve böyle olmasını da yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Salgın nedeniyle toplumun birçok kesiminin olumsuz etkilendi. Bunların başında da ücretli çalışanlar, esnaf, tüccar ve sanayicinin geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi güzel ancak bu paketin içerisinde yer almadığını düşünen kesimler var. Bu kesimlerinde sorunlarının da işveren ve devlet tarafından giderilmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.


Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Destici, "Biz onu hep liderimiz olarak gördük o ise bizi dava arkadaşı, kardeşi gibi gördü ve öyle davrandı. O bizim liderimiz olmasının yanı sıra her zaman örnek aldığımız, ailemizin en önemli ve vazgeçilmez ferdi, abimiz ve dava arkadaşımızdı. Muhsin Yazıcıoğlu milletine ve onun değerlerine aşkla bağlı bir vatan evladıydı. Gelinen aşamada daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında takipsizlik kararı verilen dokuz üst derecede memurla ilgili soruşturma süreci yeniden başlamıştır. Israrlı takiplerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde gerçekleşen Adalet Bakanımız ve Bakanlığın kanun yararına bozma talebi üzerine takipsizlik kararı kaldırılmış Yargıtay 5. Dairesi'nde mahkeme görülmeye başlamıştır. Dosyayı kapattırmadık ve bundan sonra da bütün şüpheler giderilecek şekilde soruşturma ve mahkeme süreçleri tamamlanmadan kapatılmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:14 Kaynak: İHA

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