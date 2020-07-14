BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gün gelir ortada ne Ermenistan ne de soykırım ve saldırganlık yapacak askeri de kalmaz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gün gelir ortada ne Ermenistan ne de soykırım ve saldırganlık yapacak askeri de kalmaz" dedi.

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Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusuna yaptığı kalleş saldırı ile ilgili açıklama yapan BBP Lideri Destici, "Soykırımcı ve işgalci Ermenistan'ın Tovuz bölgesinde soydaş, dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, milli ordusuna yönelik yaptığı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu kalleş saldırılar sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad Mekanları Cennet olsun. Başta kederli aileleri olmak üzere Azerbaycan milli ordusuna ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı gazilerimize de Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biliyoruz ki Azerbaycan Milli Ordusu kahpece ve uluslararası hukuk hiçe sayılarak yapılan bu saldırılara anında karşılık vermiş ve Ermeni ordusundan onlarca asker tesirsiz hale getirmiştir" diyen Destici, "Güçlü bir şekilde saldırılara karşılık verilmeye devam edilmektedir. Anlaşılan odur ki; cürmünün farkında olmayarak bazı Emperyalist güçlere güvenip bu saldırıları gerçekleştiren Ermenistan'ın amacı Dağlık Karabağ'daki soykırım ve işgallerini unutturarak ve yeni problemli alanlar oluşturarak dikkati dağıtmaya çalışmaktadır. Ama birilerine güvenerek saldırganlığını sürdürür, boyundan büyük işleri sırtını Emperyalistlere dayayarak yaparım anlayışı ile devam ederse gün gelir ortada ne Ermenistan ne de soykırım ve saldırganlık yapacak askeri de kalmaz" açıklamasında bulundu.

Destici, "Ermenistan'a tavsiyemiz aklını başına devşirip işgal ettiği bölgelerden çekilerek başta Azerbaycan olmak üzere tüm komşularına karşı çirkin asılsız ithamlardan ve saldırganlıktan vazgeçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve necip Türk Milleti her hal ve şartta tüm gücüyle soydaş, kardeş ve dost ve can Azerbaycan'ın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
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