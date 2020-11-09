BBP ve DSP'nin genel başkanları "10 Kasım" mesajı yayımladı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

BBP Genel Başkanı Destici, mesajında, Milli Mücadele'nin bir asırdır, dünyadaki tüm mazlum milletler için ilham ve umut kaynağı olduğunu belirtti.

Destici, mesajında şu ifadeyi kullandı:

"Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra yıkılmış, pek çok alanda rakiplerinin gerisinde kalmış, savaş mağlubu bir imparatorluğun ardından hür, bağımsız ve millet iradesinin esas alındığı son bağımsız büyük Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yaşatılması, milletimizin varlığının ve istikbalinin teminatı olmuştur. Bu destansı yolculuğun merkezinde, İstiklal Savaşı'mızın muzaffer komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bulunur.

Bütün mülahazaların ve münakaşaların üzerinde milletimizin gurur kaynağı olmuştur, olmaya devam edecektir. Ebediyete intikalinin 82. yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

"Onun izinden yürüyeceğiz"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin, coğrafyamız üzerindeki hesaplarını ters-yüz eden vatansever, milliyetçi ve devrimci düşüncenin mimarı Atatürk'ün 'Tam Bağımsız Türkiye' idealiyle bizlere tanımladığı görev sorumluluğunda kararlılıkla onun izinden yürüyeceğiz. Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. 10 Kasım'lar bizim için vatan bilincimizin, birliğimize inancımızın, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlılığımızın tazelendiği, daha da güçlendiği günlerdir. Ebediyete intikalinin 82'nci yılında birinci Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum."