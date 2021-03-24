BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

24.03.2021 00:59
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadınları, çocukları, aileyi korumak için marjinal ve sapkın hayat tarzlarına hukuki zemin kazandırılmasına ihtiyacımız da yok, izin de vermeyiz.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadınları, çocukları, aileyi korumak için marjinal ve sapkın hayat tarzlarına hukuki zemin kazandırılmasına ihtiyacımız da yok, izin de vermeyiz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı 'kadınları öldürmek yasak değil' anlamı ve üslubuyla kamuoyuna sunulması art niyetli, yalan ve provokasyondur. Çözümü İstanbul Sözleşmesi'nde değil, kendi inancımızda, kültürümüzde, irfanımızda, kendi kanunlarımızda aramalıyız" dedi.

Destici, TBMM'de basın toplantısı yaparak gündemi değerlendirdi. Destici, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Büyük Birlik Partisi olarak pandemi şartları ve artan vaka sayılarını dikkate alarak biz bu sene kabir başında çok geniş kapsamlı bir program planlamıyoruz, yapmıyoruz. Tabii ki gelecek, ziyaret edecek olanlar mutlaka geleceklerdir. Ama biz bu şartları düşünerek Büyük Birlik Partisi olarak bir salon toplantısıyla o gün öğleden sonra sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir anma ve anlama programını gerçekleştireceğiz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımız, bir kısmı salon programlarıyla, bir kısmı açık hava programlarıyla, bir kısmı camilerde mevlit ve Kur'an tilaveti ile şehit liderimizi ve onunla birlikte şehit olan arkadaşlarımızı anacağız" ifadelerini kullandı.

Destici, terörle mücadeleden bahsederek, terör örgütü sözcülüğünü yapan partinin TBMM'de temsil edildiğini söyledi. Destici, "TBMM'de bulunan, sözde bir siyasi partinin, ülkemizin uluslararası alanda yaşadığı her ihtilafta ülkemizin hasımlarının tezlerini desteklemesi, ülkemizin düşmanlarının tarafında olması gibi bir saçmalığı yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ülkenin yaşadığı en kritik anlarda Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisimiz yıllarca içine sızmış terör uzantıları nedeniyle ülkenin güvenlik konularını görüşemedi ve gizli oturumlar yapamadı. Defalarca 'bu utanç artık sona ersin' dedik"

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin olarak Destici, "Kadınları, çocukları, aileyi korumak için marjinal ve sapkın hayat tarzlarına hukuki zemin kazandırılmasına ihtiyacımız da yok, izin de vermeyiz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı 'kadınları öldürmek yasak değil' anlamı ve üslubuyla kamuoyuna sunulması art niyetli, yalan ve provokasyondur. Çözümü İstanbul Sözleşmesi'nde değil, kendi inancımızda, kültürümüzde, irfanımızda, kendi kanunlarımızda aramalıyız" dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Mustafa Destici, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Survivor 2021'de adaya veda isim Gonca oldu Survivor 2021'de adaya veda isim Gonca oldu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu
ABD'de neler oluyor? 7 günde yedinci silahlı saldırı ABD'de neler oluyor? 7 günde yedinci silahlı saldırı         
00:50
Guatemala'da La Aurora Havaalanı, yanardağ külü nedeniyle kapatıldı Guatemala'da La Aurora Havaalanı, yanardağ külü nedeniyle kapatıldı         
00:40
Ankara'da beklenen kar yağışı başladı Ankara'da beklenen kar yağışı başladı         
00:15
Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı         
23:35
Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı         
23:13
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti         
22:49
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi         
21:45
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı         
17:14
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 01:10:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei