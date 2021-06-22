Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

22.06.2021 18:07
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiyle 500 milyon lira vermektedir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiyle 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Ön seçim, en az yüzde 89'ninin ön seçimle gelmesi gerekiyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konuları ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılını doldurduğunu hatırlatarak, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması gereken değişikliklerin yapılamadığını söyledi. Destici, yeni Hükümet sistemi ile Türkiye'nin istikrara kavuştuğunu kaydederek, "Güçlü devletlerin güçlü devlet adamları, hükümetleri istikrarlı yönetimleri vardır. 1983 sonrasına baktığımızda Türkiye istikrarsızlıklar yaşamış, darbelerle, muhtıralarla karşı karşıya kalmıştır. Yeni sistemle hem temsilde adalet sağlanmış, 83 sonrasına baktığımızda gazi Meclisimiz en yüksek temsil oranına sağlanmış, yönetimde bir istikrar sağlanmıştır. Libya'dan Azerbaycan'a, Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz, Karadeniz, Pakistan'dan Cezayir'e bütün Türk ve Müslüman coğrafyasında Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesini sağlamış, Türkiye'nin onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamayacak noktaya gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Destici, şöyle konuştu:

"Baraj sıfır olsun diyoruz. İttifak içinde baraj akla getirilmemelidir. İttifak seçenekleri genişletilmeli, kolaylaştırılmalı. 81 il 81 seçim çevresi yapılmalı. 81 ilin 81 seçim çevresi olması yüzde bir oy alan parti bile meclise milletvekili gönderme imkanı bulacak. Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması. Devlet her yıl beş partiyle 500 milyon lira vermektedir. Bu para beş parti için çok azdır. Büyük Birlik partisi olarak biz bunun kaldırılmasını teklif ediyoruz. Ön seçim, en az yüzde 89'ninin ön seçimle gelmesi gerekiyor."

HDP'nin kapatılmasına ilişkin olarak Destici, "Kapatma davasının, muhalefet partilerinin bu yöndeki örtülü ve açık yorumlarının aksine, hiçbir şekilde siyasi bir yönü yoktur. Kapatma davası, hukuka dair, zaruri ve geç kalmış bir işlemdir. Daha önce sayısız kez, hiçbir tereddüt, çelişki ve kırıklık yaşamadan, sayısız kez dile getirdik. Tekrar etmekte de hiçbir sakınca görmüyorum: Dünyanın hiçbir yerinde, şiddeti metot olarak belirleyen herhangi bir örgütlenmeye izin verilmesi tartışmaya bile açılamaz. Dünyanın hiçbir yerinde, 40 yıla yaklaşan süredir, on binlerce insanımızın hayatına, ülkemizin trilyonlarca dolarına mal olan bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan; tüm politikaları, söylemleri, yöneticileri, adayları, aynı terör örgütünün talimatıyla belirlenen bir siyasi partinin varlığına izin verilmesi asla kabul edilemez. Esasen, söz konusu örgütlenme hiçbir şekilde siyasi parti vasıflarını taşımamaktadır, siyasi parti olarak kabul edilmemelidir. PKK, bir terör örgütü olmasının yanında, tüm Ortadoğu'nun ve tüm Ortadoğu tarihinin gördüğü en büyük suç örgütüdür. Örgütün, uyuşturucudan insan kaçakçılığına, tecavüzden işkenceye, cinayetten casusluğa, hukuk literatüründe bulunan, işlemediği hiçbir suç yoktur. Bu tip karanlık bir terör örgütünün temsilcilerinin, dünyanın herhangi bir ülkesinde, parlamentoda yer bulabilmesi yahut devletten para alması örneğine rastlamak bir yana, ülkemizde yaşananlar, herhangi bir ülkede, "teorik olarak" kaydıyla bile tartışılamaz" şeklinde konuştu. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti 18:15 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar 17:52 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 17:47 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak 17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 16:46 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor         
18:23
Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi         
18:15
Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı         
17:51
Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti         
17:46
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi         
16:59
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC         
16:08
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı "çalıntı bisiklet" davası, şikayetin geri çekilmesinin ardından düştü         
12:36
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 18:34:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement