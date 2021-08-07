BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binası ve Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Maltepe'de gerçekleştirilen açılışta Destici, sadece, siyaset, politika yapan insanlar olmadıklarını ifade ederek, "Bizler 29 Ocak 1993'ten bugüne rahmetli şehit Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Başkanımızla başladığımız yürüyüşte bugüne kadar devletimizi, devletin varlığını, bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceledik. Bundan sonra da bunları önceleyerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Son dönemde meydana gelen doğal afetler ve orman yangınlarına da değinen Destici, şunları söyledi:

"Maalesef son aylarda doğal afetlerle ve yangınlarla karşı karşıya kaldık. Önce Doğu Karadeniz bölgemizdeki sel afetleriyle karşı karşıya kaldık. Canlarımız kayboldu, onları rahmetle anıyoruz. Daha sonra geçtiğimiz hafta 28 Temmuz'da önce Antalya Manavgat'ta daha sonra diğer ilçelerinde ve Muğla, Marmaris, Milas başta olmak üzere bölgede çok büyük yangınlar çıktı. Ben de yangın bölgelerindeydim. Orada gördüklerimiz, yaşadıklarımız vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı durum hepimizi üzdü. Can kayıplarımız oldu. Onları rahmetle anıyorum. Yaralılarımız oldu, Rabbim onlara acil şifalar versin. İnsanlarımız evlerini kaybettiler, hayvanlarını kaybettiler, mallarını kaybettiler, ürünlerini kaybettiler. Elbette ki bunların hepsi telafi edilecektir. Yangınların çıkış sebebi elbette araştırılacak ve muhasebesi yapılacaktır."

Üzücü olaylar dışında güzel haberler de alındığını ifade eden Destici, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan ve başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, "Olimpiyatlarda bizi gururlandıran sporcularımız oldu. Şu ana kadar katıldığımız bütün olimpiyatlardaki en başarılı olimpiyatı geçirdi sporcularımız. Onun için başta Spor Bakanımız olmak üzere tüm federasyon başkanlarımızı, yöneticilerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Tabii ayrıcalıklı olanlar var. Bunlardan bir tanesi okçulukta tarihimizde ilk defa olimpiyat madalyasını bize getiren Mete Gazoz evladımızdır. Ayrıcalıklı olanlardan bir tanesi Busenaz Sürmeneli. Bu kızımız kadınlarda boksta Türkiye'yi altın madalyayla ve şampiyonlukla tanıştırdı. Gerçekten bu da çok büyük bir başarı. Onu da şahsım ve camiam adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya amcası Hüseyin Soylu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı binasının açılış kurdelesi Destici ve beraberindekiler tarafından kesilirken partililer ve katılımcılar Destici ile binayı gezdi.