BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili karar, Afganistan'daki yönetim değişikliğinden önceki şartlara binaen alınmıştı. Bugün yeni şartlar oluştu ve yeni bir karar almamız kadar olağan bir şey olamaz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündemi değerlendirdi. Destici, Bozkurt, Giresun'da yaşananlara ilişkin olarak, "Hala derelerin içine ilçeler kurmak, o ilçelerin dere bölgesine inşaatlar yapmak, sekiz, on katlı, çürük yapılar inşaatlar yapmak bize ibret olarak yeterli. Bozkurt son olur diyor. Hem vatandaşımız hem devletimiz tavizsiz duruş sergilerler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de şehirlerin kontrolsüz şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Destici, afet şartları ortamında siyasi fırsata dönüştürme çabalarını ahlaki bulmadıklarını söyledi. Destici, "Bu tip bir siyaset anlayışının herhangi bir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Çevrenin korunmasına dair atacağımız her adım, alacağımız her tedbir, göstereceğimiz her çaba, vereceğimiz her mücadele, gelecek nesillere karşı yerine getirmek zorunda olduğumuz görevlerimizdir. Her birimiz, fertler olarak elbette çevreye karşı duyarlı olmalıyız ancak büyük ölçekli planlamalar yapmak, tedbirler almak, kuralları koymak ve müeyyideleri uygulamak devletlerin görevidir. ve yapısal olarak devletler, en çok bu iş için vardır. Çünkü insana, hayata, devlete dair herhangi bir konuda, çevreyle ilişkilendirilemeyecek hiçbir alan yoktur. Bununla birlikte, geniş kapsamlı bir çevre planı hazırlayamayan, uzun vadeli bir çevre vizyonu olmayan siyasi yapıların, herhangi bir fikri derinliğe ve milletimizin geleceğine katkı yapma yeteneğine sahip olmadıklarını düşünüyorum. Bugün, muhalefet partilerinin önemli bir bölümünün çevreye dair fikirlerini, sadece, milletçe yaşadığımız felaketler esnasında ve bir şeylerden şikayet ederken görüyoruz" şeklinde konuştu.

Afganistan konusunda Destici, ABD'nin yenildiğini ifade etti. Destici, "Bugün, ABD'nin yenildiği bir gerçek. Ancak ABD'nin Taliban'ın iktidarını öngöremediği ve sonrasında ABD'nin bölgeye ilgisiz kalacağını kabul etmek, bundan sonra bölgeyle ilgili sağlıklı herhangi bir öngörüde bulunmamızı imkansız hale getirir. Konuya, o topraklarda yaşayan insanların gerçek dostları, din ve kan kardeşleri, güçlü ve köklü bir devletin mensupları olduğumuzu unutmadan yaklaşıyoruz. Afganistan'la ilgili ilk önceliğimiz, oraya barış ve huzurun gelmesidir. Sonrasında, Afganistan'da görev yapan askerlerimizin, diplomatlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir. Göç konusuna ayrı bir önem veriyoruz. Afganistan'daki durumun, güvenliğimizi, ekonomimizi, sosyal hayatımızı, uluslararası ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesine engel olmalıyız. Bunun ilk adımı kontrolsüz göçün önlenmesidir. Biz tüm dünya ülkelerinde, demokratik, insan haklarına, uluslararası hukuka saygılı, barışçı rejimler olmasını arzu ederiz. Bununla birlikte, herhangi bir ülkenin bu ilkelere -bizim bakış açımıza göre- riayet etmediğini düşünmemiz, o ülkeyle diplomatik ilişkilerin kapılarını kapatmamızı gerektirmez" diye konuştu.

Destici şöyle konuştu:

"Taliban'ın iktidarda olduğu Afganistan'ın, dünyada oluşturulmak istenen İslam düşmanlığının somut gerekçesi ve propaganda malzemesi haline getirilmesine ise hiçbir şekilde razı olmayacağımızı kararlılıkla ifade etmek istiyorum. Dışarıdan göründüğü şekliyle, Taliban'ın iktidarının uzun süreli olamayacağının tahmin edenler oldukça fazla. Bunun pek çok siyasi sosyolojik nedeni ve önümüzde kısa süre önce yine Afganistan ve Taliban'la yaşanmış bir tecrübe de var. Bununla birlikte, asıl olan, Afganistan halkının, yönetim şeklini ve geleceğini kendisinin belirleyebilme hakkına ve imkanına sahip olmasıdır. Bizim ilişkilerimizin esasları da bu ekseninin etrafında şekillenmelidir. Afganistan'daki yeni yönetimin çizgisini ve ömrünü, Afganistan'ın dünya ülkeleri ve Türkiye ile ilişkileri belirleyecek. Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili karar, Afganistan'daki yönetim değişikliğinden önceki şartlara binaen alınmıştı. Bugün yeni şartlar oluştu ve yeni bir karar almamız kadar olağan bir şey olamaz." - ANKARA