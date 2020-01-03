BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Destici Kayseri'nin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı dönemde milletvekilliği yaptığını ve birlikte hacca gittiğini belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, Başkan Büyükkılıç'ın Büyükşehir Belediyesi'nde çok başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığını söyledi. 2020'de Ankara dışındaki ilk ziyaretlerini Kayseri'ye yaptıklarını ifade eden Destici, "Kayseri, ülkemiz için önemli bir şehir. Bölgenin adeta parlayan yıldızı. Sadece Cumhuriyet döneminde değil cumhuriyet dönemi öncesinde de önemli olan kadim bir şehir" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda KAYMEK tarafından açılan sergiyi de gezdi. Başkan Büyükkılıç, sergide yer alan "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunu ziyaretin anısına Genel Başkan Destici'ye ziyaret etti. - KAYSERİ

Büyük Birlik Partisi, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Destici, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı
Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı

Son Dakika Haberleri
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:44 Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
20:44 Çorum'da apartmandaki yangında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
20:42 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
20:42 Mersin'de kent protokolü gaziler ve şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
19:08 Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 20:47:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]