BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı Açıklaması

09.07.2022 07:37
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı, milletimizin istiklali ve istikbali için kanlarını dökerek mücadele eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı, milletimizin istiklali ve istikbali için kanlarını dökerek mücadele eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Cami'nde bayram namazının ardından açıklamada bulunan Destici, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramın birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eden Destici, şunları söyledi:

"Ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı, milletimizin istiklali ve istikbali için kanlarını dökerek mücadele eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Şu anda da hem hudutlarımız içinde, hem hudutlarımız dışında, hudut savunması ve terörle mücadele için kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı öncelikle tebrik ediyorum. Şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerin, annelerin, babaların, eşlerin, çocukların, kardeşlerin bayramını tebrik ediyorum. Allah onları sağlıkla nice bayramlara eriştirsin inşallah."

"Vatandaşlarımıza karşı yapılan, insanlık dışı saldırıları lanetliyorum"

Sağlık çalışanlarının da bayramlarını tebrik eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii özellikle pandemi döneminde ve hayatımızın her anında bizlerin sağlığı için gece gündüz demeden, mücadele eden, sağlık çalışanlarımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Onların da mübarek Kurban Bayramı'nı öncelikli olarak tebrik ediyorum. Uğradıkları saldırılar sebebiyle, en son Konya Şehir Hastanesinde Ekrem Karakaya örneğinde olduğu gibi hayatını kaybeden doktorlarımıza, hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara yönelik saldırıları da şiddetle lanetliyorum. Hangi meslekten olursa olsun, ülkemizin hangi coğrafyasında olursa olsun hangi cinsiyette olursa olsun ister, çocuk, kadın, erkek, vatandaşlarımızın her birine karşı yapılan, insanlık dışı saldırıları lanetliyorum. Özellikle savunmasız, çocuklarımıza, engellilerimize ve kadınlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum."

Açıklamanın ardından Destici, vatandaşlarla bayramlaştı.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı Açıklaması - Son Dakika

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