BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Çumra'da Birlik Vakti programına katıldı. - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Çumra'da Birlik Vakti programına katıldı.

12.06.2022 23:28
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Çumra'da Birlik Vakti programına katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çumra'da partisinin düzenlediği "Birlik Vakti" programına katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çumra'da partisinin düzenlediği "Birlik Vakti" programına katıldı.

BBP lideri Destici Çumra Durmuş Ali Çalık Stadında düzenlenen programda yaptığı konuşmada; "Ülkemizin terörle mücadelesi hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında amansız bir şekilde devam ediyor. Öncelikle Rabbim güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun onları muzaffer eylesin İnşallah. Sınır güvenliğimizi, devletimizin varlığını ve halkımızın istikbalini hedef alan başta PKK olmak üzere PYD'e, YPG'e, DEAŞ'a karşı mücadele veren devletimizin sonuna kadar yanındayız." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çumra'nın Türkiye'nin tarımsal üretimde özel bir yeri olduğunu söylediği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çumra'nın dertlerini biliyoruz. Elhamdülillah Çumra'da başta Çumra Şeker, Çumra Yem ve TORKU bünyesinde çalışan kardeşlerimiz gibi çalışkan bir halk var. Burada yatırım ve üretim yapan ve işleten firmalarımıza teşekkür ediyorum. Çumra'mızın kalkınması için bu yatırımcılarımız bu ölçüde çok önemli bir görev üstleniyorlar, mücadele ediyorlar ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Cumhurbaşkanımız tarafından özellikle arpa ve buğday da açıklanan taban fiyatları çiftçimizin yüzünü güldürdü. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çiftçilerimize yapılan bu desteklerin bir kat daha fazla artmasını ümit ediyoruz." dedi.

Programa, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin, BBP Çumra İlçe Başkanı Seyid Özcan, AK Parti Çumra İlçe Başkan Vekili Rıza Avcu ve Çumra Belediye Başkan Vekili Ömer Yıldırım katıldı.

Etkinlik, mehteran ekibinin gösterisi ve halk konseriyle son buldu.

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Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Durmuş Ali, Çumra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Çumra'da Birlik Vakti programına katıldı. - Son Dakika

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