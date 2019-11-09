Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 10 Kasım mesajı Açıklaması
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 10 Kasım mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 10 Kasım mesajı Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, imkansızlıkların nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini tüm dünyaya gösteren bir lider olduğunu belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 10 Kasım mesajı Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, imkansızlıkların nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini tüm dünyaya gösteren bir lider olduğunu belirtti.

Destici, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün Cumhuriyet ile, Türk milletine, yıkılan bir imparatorluğun hüznünden kanla ve gözyaşıyla yeşeren aydınlık bir gelecek miras bıraktığını ifade etti.

Atatürk'ün bunları milleti için, milletine güvenerek, milletiyle yaptığını kaydeden Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer inanıyorsanız, imkansızlıkların nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini tüm dünyaya göstererek, dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere örnek olan, İstiklal Savaşı'mızın muzaffer komutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz
Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:51:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 10 Kasım mesajı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]