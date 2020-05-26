BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde darbelerin faturasını milletimiz ödemiştir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde darbelerin faturasını milletimiz ödemiştir." ifadesini kullandı.

Destici, 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ın Cumhuriyet'in kara günlerinden biri olarak hafızalarda yer aldığını belirtti.

O gün, Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet yapan temel müesseselerin, anayasanın, parlamentonun, hükümetin, cumhurbaşkanlığı makamının, yargı kurumlarının, silahlı kuvvetlerin tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildiğini, ülkenin demokratik devlet olma vasfının kaybettirildiğini ifade eden Destici, "O günden bugüne devam eden, milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığının mikrobu olan darbe süreçleri ülkemize bulaştırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"27 Mayıs darbesi, pek çok yönden milletimiz için ilk gününden itibaren bir utanç sayfası olmuştur." ifadesini kullanan Destici, çoğu İstiklal Savaşı gazisi, kahramanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere uygulansa dahi hiç kimsenin vicdanının kaldıramayacağı muamelelerin yapıldığını bildirdi.

Demokrasi ve evrensel hukuk kurallarıyla bağdaştırılamayacak mahkeme süreciyle idam ve müebbet hapis cezaları verildiğini, idam cezalarının üçünün infaz edildiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Muasır medeniyet seviyesini hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde darbelerin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte geri kalmışlık olarak milletimiz ödemiştir.

Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne tüm darbeleri reddetmiş, lanetlemiş, son olarak 15 Temmuz 2016'da tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, milletin birliğini korumuş, kendine, devletine ve geleceğine sahip çıkmıştır.

27 Mayıs darbesinin 60. yılında millet iradesine yönelen tüm girişimlerin aslında milletin istiklal ve istikbaline kurşun sıktığı gerçeğini hatırlıyor, hatırlatıyor, 1960 darbesinin düzmece mahkemelerinde idam edilen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."

Destici, açıklamasında 27 Mayıs 1980'de hayatını kaybeden Türk milliyetçileri, ülkücüleri ile eski bakanlardan Gün Sazak'ı saygı, rahmet ve şükranla andığını bildirdi.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek         
15:34
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 19:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]