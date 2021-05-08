BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

08.05.2021 02:43

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönüşünde Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir dinlenme tesisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara değinerek, bütün zalimleri lanetlediğini söyledi.

İsrail'in, 1950 yılından sonra özellikle saldırıları sistematik olarak yaptığını dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Filistin topraklarının neredeyse yüzde 80'den fazla kısmını işgal etmiş durumda. 1940'lı yıllardaki haritalarla bugünkü haritaları kıyasladığımızda, bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hatta 1967'den sonraya baktığımızda çok daha net görüyoruz. Bütün dünya da bunu seyrediyor. Esas acı olan da, Türkiye dışındaki, özellikle Arap Birliği'nde bulunan Müslüman ülkelere baktığımızda, maalesef bunların adeta seyrettiğini görüyoruz, adeta kısmen İsrail'e onay verdiğini görüyoruz. Hele ki son yıllarda, İsrail bütün bu işgallere devam ederken başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere pek çok Müslüman Arap devletinin İsrail ile ilişkilerini artırdığını, hatta bir güç birliğine doğru gittiklerini görüyoruz. Bunları da kınıyorum, bunlar da İsrail'i cesaretlendiriyorlar ve bu anlamda İsrail'e güç veriyorlar. İsrail terörist ve Siyonist bir devlet. "

Destici, 2015 yılında Kudüs'e yaptığı ziyarette benzer saldırılara şahit olduğunu anlatarak, İsrail'in bu bölgede bir güç gösterisinde bulunduğunu söyledi.

"İslam izlerini silmeye çalışıyorlar"

İbadet etmek isteyen insanlara vahşice saldırıldığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Daha da önemlisi bizim için Mescidi Aksa'nın önemini, Miracı, Efendimiz'in oradan göğe yükseldiğini, diğer halifelerimizin orada yaptıklarını bildikleri halde bunu bilerek yok etmeye ve oradan İslam izlerini silmeye çalışıyorlar. Bugün yaptıklarını, hem Mescid-i Aksa'ya hem masum Müslümanlara yaptıkları saldırıları şiddetle lanetliyorum. Orada saldırıya uğrayan ve yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun, diyorum. Bütün Filistin halkına, genelde de İslam dünyasına geçmiş olsun. Artık Müslümanların uyanması lazım ve birlikte hareket etmesi lazım. Arap Birliği'nde bulunan Müslüman ülkelerin yöneticileri maalesef emperyalistlerin, ABD'nin, diğerlerinin kuklası. Onlar kukla olmaya devam ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri de biliyorsunuz Trump döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve oraya elçiliğini taşıdı. Diğer onu takip eden ülkeler oldu. Bütün bu cesareti veren maalesef, sözde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve Arap Birliği'nin önemli ülkeleri. Bunlara cesaret veriyorlar. Artık bunları terk etmeleri lazım. Müslümanların da bunları görmesi lazım." diye konuştu.

Destici, Küdüs, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram'ın özgürlüğünün yakın olduğunu ifade ederek, "İnşallah bu Allah'ın inayetiyle de gerçekleşecektir." dedi.

Kovid-19 salgınında hem vaka sayılarının hem de ölüm sayılarının düştüğünü dile getiren Destici, bunun sevindirici olduğunu, ancak azami derecede kontrollü gidilmesini ve kurallara uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İsrail, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika


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