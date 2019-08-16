Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de

27 dakika önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Menderes Durgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de, System.String[]
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Menderes Durgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Çelik ve Durgut ile makamlarında görüşen Destici, daha sonra Gecek Mahallesi'ne geçerek 4 yıl önce vefat eden ablası Mükerreme Destici için mevlit okuttu.
Destici de mevlit sırasında Kuran'ı Kerim okudu.
Gecek Mahallesi Camisi'nde cuma namazı öncesindeki mevlite Kaymakam Çelik, Belediye Başkanı Durgut, MKYK üyeleri, Alperen Ocakları yöneticileri, partililer ile çok sayıda vatandaş da katıldı.
Büyük Birlik Partisi, Menderes Durgut, Mustafa Destici, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:15 Kaynak: AA
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