BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Siyonistler ile açık iş birliğine giriyorlar. Bunun bir anlamı var. Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yönetenler o toprakların ne inancının ne de kültürünün insanıdır. Onlar emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır, maşalarıdır." dedi.

Ağabeyi Halil Destici'nin kızı Öznur Destici'nin nikah töreni öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Destici, terörle mücadelenin devam ettiğini, bu mücadelenin sınırların ötesinde de devam ettiğini belirtti.

Bu durumun emperyalistleri ve siyonistleri rahatsız ettiğini söyleyen Destici, "Libya ile yaptığımız anlaşma, Fransa'yı, Rusya'yı, İsrail'i rahatsız ediyor. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi koruma gayreti içindeyiz. Uyduruk Güney Kıbrıs Rum Kesimi arkasına Fransa'yı alarak Türkiye'ye kafa tutma hadsizliğine girişiyor. Yunanistan, Avrupa Birliğine güvenerek şımarık bir şekilde Türkiye'yi kara coğrafyasına hapsetmeye çalışıyor. Halbuki uluslararası hukuk ortada ve çok açık. Bize gözdağı vermek adına soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı Batı Trakya bölgesinde meskun mahallerde tatbikat yapıyorlar. Türkiye, bütün bunlarla baş edebilecek güçtedir. Çünkü Türkiye haklıdır." diye konuştu.

Destici, BAE'nin İsrail ile Mısır'ın da Yunanistan ile yaptığı anlaşmalarla siyonistlerle açık iş birliğine girdiklerini gösterdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bir anlamı var. Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yönetenler o toprakların ne inancının ne de kültürünün insanıdır. Onlar emperyalistlerin ve siyonistlerin, uşaklarıdır, maşalarıdır. Kendilerini o koltuklara, o makamlara oturtanlara karşı bedel ödemektedirler. Dolayısıyla ABD, İsrail, emperyalizm, siyonizm ne derse onu yapıyorlar. Ne Mısır halkı ne Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin asla Türkiye'ye karşı bir husumet ya da kötü bir düşünce içinde olabileceklerini sanmıyorum. Siyonist İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından zulüm devam ederken Müslümanların, yöneticilerinin İsrail ile anlaşmayı kalpten onayladıklarına inanmıyorum. Onlar da baskı altındalar."